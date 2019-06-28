"Возможно всё": В США задумались о договоре по крылатым ракетам с участием Китая

О том, что в США такая возможность рассматривается, сообщила на полях саммита министров обороны стран-членов НАТО, проходящего в Брюсселе, заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, которая считает, что с Россией и Китаем необходимо обсуждать проводимые ими работы по разработке сверхзвуковых ракетных технологий.

"Надеюсь, что Китай сядет за стол переговоров", - сказала Томпсон.

Журналисты поинтересовались у представителя Госдепартамента, возможен ли договор по крылатым ракетам и есть ли в нем необходимость. На этот вопрос Андреа Томпсон ответила: "Возможно все".

Напомним, незадолго это этого замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что не видит никаких признаков того, что Пекин заинтересован в присоединении к каким-либо переговорам по тем или иным вопросам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением, пишет "РИА Новости".

Между тем в Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет. США рассматривают возможность использования неядерных вооружений и элементов системы ПРО в Европе, про которые говорилось, что они не направлены против России.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, собираются ли США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) использовать против России развернутые в Европе элементы системы ПРО, которые, как утверждали представители США на протяжении последних 10 лет, "не будут направлены против России". По словам главы Пентагона, в США рассматривают различные варианты.