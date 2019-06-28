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"Возможно всё": В США задумались о договоре по крылатым ракетам с участием Китая

28 июня 2019, 01:09  •  52 • В мире
В США рассматривают возможность заключения международного договора по контролю за крылатыми ракетами с участием Китая. "Возможно все", - заявила в Брюсселе представитель Госдепартамента.
О том, что в США такая возможность рассматривается, сообщила на полях саммита министров обороны стран-членов НАТО, проходящего в Брюсселе, заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, которая считает, что с Россией и Китаем необходимо обсуждать проводимые ими работы по разработке сверхзвуковых ракетных технологий.
"Надеюсь, что Китай сядет за стол переговоров", - сказала Томпсон.
Журналисты поинтересовались у представителя Госдепартамента, возможен ли договор по крылатым ракетам и есть ли в нем необходимость. На этот вопрос Андреа Томпсон ответила: "Возможно все".
Напомним, незадолго это этого замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что не видит никаких признаков того, что Пекин заинтересован в присоединении к каким-либо переговорам по тем или иным вопросам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением, пишет "РИА Новости".
Между тем в Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет. США рассматривают возможность использования неядерных вооружений и элементов системы ПРО в Европе, про которые говорилось, что они не направлены против России.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, собираются ли США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) использовать против России развернутые в Европе элементы системы ПРО, которые, как утверждали представители США на протяжении последних 10 лет, "не будут направлены против России". По словам главы Пентагона, в США рассматривают различные варианты.

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