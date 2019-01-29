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"Возможно все": Исчезнувший российский капитан мог оказаться в застенках СБУ, полагает Поклонская

29 января 2019, 21:54  •  63 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала исчезновение капитана рыболовецкого сейнера "Норд", предположив, что к данному инциденту могут быть причастны украинские силовики. Сейчас Владимир Горбенко может находиться в застенках СБУ. "Возможно все..." — отметила парламентарий.
Напомним, что ранее Максим Могильницкий — руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", представляющего интересы моряков захваченного на Украине сейнера — сообщил, что капитан корабля Владимир Горбенко пропал. По словам юриста, он уже некоторое время не выходил на связь ни со своими адвокатами, ни с родными.
Капитану судна до сих пор не удалось вернуться в Россию. Украинский суд обвиняет его в незаконном рыболовстве, а также в нарушении режима въезда и выезда из Крыма, который официальный Киев до сих пор считает своей "временно оккупированной территорией".
По мнению Поклонской, СБУ уже зарекомендовала себя как государственный орган, способный к организации похищения человека и другим провокациям подобного толка. Вполне возможно, что украинские силовики могут быть причастны и к исчезновению Горбенко.
"Можно только догадываться, с чем связано (исчезновение капитана "Норд". — Прим. ред.). Возможно все, потому что глядя на то, как работает у них СБУ, хочу пожелать, чтобы они сами не запутались в этих провокациях, а то скоро сами попадут в эти же самые провокации", — заявила депутат Госдумы.

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