Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна голландского газа: куда исчез Северный поток-1.5. Борис Марцинкевич
Радуйтесь, что это была не кислота
Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным...
От шести до семи лет колонии: суд огласил приговор изнасиловавшим коллегу экс-по...
Главная / В мире

"Возможно, восстановить не удастся": Настоятель Нотр-Дама сомневается в полном спасении собора

26 декабря 2019, 21:24  •  10 • В мире
Впервые с времен французской революции в Нотр-Даме не будут проходить рождественские службы. Эксперты не исключают, что своды собора могут обрушиться. "Возможно, восстановить не удастся", - с печалью констатирует Патрик Шове.
Об этом настоятель собора Парижской богоматери заявил в беседе с Associated Press. По его словам, пожар, случившийся в историческом здании в 2019 году, был слишком разрушительным.
"Сегодня мы в состоянии сказать, что, возможно, есть 50-процентная вероятность того, что оно будет спасено. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно ", — сказал Шове.
Восстановительные работы, по словам настоятеля, могут начаться здесь не раньше 2021 года. Шове также отметил, что сохранить здание может помочь полное удаление строительных лесов, установленных еще до пожара. Однако сделать это таким образом, чтобы самому собору не было нанесено ущерба, слишком сложно, добавил настоятель.
Огонь в Нотр-Даме загорелся вечером 15 апреля и бушевал более 12 часов. Пламя охватило несущую конструкцию. Несмотря на все усилия пожарных, обрушился шпиль. Следователи считают, что пожар возник из-за реставрационных работ. При этом не исключается, что причиной воспламенения могла стать и непотушенная сигарета.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет. Отметим, что французская сторона официально пригласила к участию в восстановительных работах экспертов из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
26 декабря 2019, 11:39
Дайджест СМИ: Протесты в России, немцы любят Макрона, Пентагон бежит из Африки
26 декабря 2019, 11:39
Неплохо устроилась: В ветках рождественской ёлки нашли необычное "живое" украшение
26 декабря 2019, 14:54
Рождественский подарок для Асада: ВВС Сирии накрыли колонну боевиков в Алеппо
26 декабря 2019, 11:39
Космический корабль Boeing не сумел добраться до МКС. НАСА заявило об "огромном успехе"
26 декабря 2019, 17:54
Вашингтонский киберплан: американские СМИ сообщили о разработке в США тактики информационной войны с Россией
26 декабря 2019, 08:24
"Репетиция войны с Россией"? Немцы раскритиковали предстоящие учения НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2019, 01:39
"А "танкиста" Цимбалюка расстреляют?": Украинский канал "попал" из-за показа пресс-конференции Путина
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за "плохое поведение"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.