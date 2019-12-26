"Возможно, восстановить не удастся": Настоятель Нотр-Дама сомневается в полном спасении собора

Об этом настоятель собора Парижской богоматери заявил в беседе с Associated Press. По его словам, пожар, случившийся в историческом здании в 2019 году, был слишком разрушительным.

"Сегодня мы в состоянии сказать, что, возможно, есть 50-процентная вероятность того, что оно будет спасено. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно ", — сказал Шове.

Восстановительные работы, по словам настоятеля, могут начаться здесь не раньше 2021 года. Шове также отметил, что сохранить здание может помочь полное удаление строительных лесов, установленных еще до пожара. Однако сделать это таким образом, чтобы самому собору не было нанесено ущерба, слишком сложно, добавил настоятель.

Огонь в Нотр-Даме загорелся вечером 15 апреля и бушевал более 12 часов. Пламя охватило несущую конструкцию. Несмотря на все усилия пожарных, обрушился шпиль. Следователи считают, что пожар возник из-за реставрационных работ. При этом не исключается, что причиной воспламенения могла стать и непотушенная сигарета.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет. Отметим, что французская сторона официально пригласила к участию в восстановительных работах экспертов из России.