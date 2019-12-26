|
"Возможно, восстановить не удастся": Настоятель Нотр-Дама сомневается в полном спасении собора
26 декабря 2019, 21:24 • 10 • В мире
Впервые с времен французской революции в Нотр-Даме не будут проходить рождественские службы. Эксперты не исключают, что своды собора могут обрушиться. "Возможно, восстановить не удастся", - с печалью констатирует Патрик Шове.
Об этом настоятель собора Парижской богоматери заявил в беседе с Associated Press. По его словам, пожар, случившийся в историческом здании в 2019 году, был слишком разрушительным.
Восстановительные работы, по словам настоятеля, могут начаться здесь не раньше 2021 года. Шове также отметил, что сохранить здание может помочь полное удаление строительных лесов, установленных еще до пожара. Однако сделать это таким образом, чтобы самому собору не было нанесено ущерба, слишком сложно, добавил настоятель.
Огонь в Нотр-Даме загорелся вечером 15 апреля и бушевал более 12 часов. Пламя охватило несущую конструкцию. Несмотря на все усилия пожарных, обрушился шпиль. Следователи считают, что пожар возник из-за реставрационных работ. При этом не исключается, что причиной воспламенения могла стать и непотушенная сигарета.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет. Отметим, что французская сторона официально пригласила к участию в восстановительных работах экспертов из России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 декабря 2019, 01:39
|
23 декабря 2019, 05:39
|
20 декабря 2019, 02:54
|
23 декабря 2019, 12:09
|
20 декабря 2019, 10:54
|
20 декабря 2019, 22:09
|
23 декабря 2019, 08:54