"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что понял, как действующий президент Незалежной Петр Порошенко может победить на выборах. "Эти выборы, возможно, будут самыми ужасными за всю историю Украины, потому что таких фальсификаций, как запланировали эти ребята, еще не было", - заявил он в своем видеоблоге.

Украинский медиаэксперт и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что понял, как действующий президент Незалежной Петр Порошенко намеревается выиграть выборы страны. В своем видеоблоге он заявил, что штаб Порошенко внедрил "своих" людей в территориальные избирательные комиссии.

По словам Шария, штабом действующего украинского лидера были сделаны списки членов комиссий для других кандидатов-однодневок. При этом, утверждает медиаэксперт, реальные оппоненты Порошенко на выборах не в курсе масштабного обмана.

Напомним, что Центризбирком Украины зарегистрировал 44 кандидата на пост президента страны. Фактически, утверждает блогер, засланные от Порошенко члены комиссии, но заявленные как представители других кандидатов, смогут повлиять на результаты голосования.

По оценке Шария, провластных членов избирательных комиссий в итоге может быть 8 из 10 на каждом участке. Оставшихся "независимых" могут купить, запугать или "потерять", пояснил он.

"Они могут провернуть свои фальсификации с подменой бюллетеней, подменой урн, потому что на участках в избирательных комиссиях их люди. Я не знаю, как это остановить. И штабы основных кандидатов не бьют в набат. Схема рабочая, и она очень страшная. Эти выборы, возможно, будут самыми ужасными за всю историю Украины, потому что таких фальсификаций, как запланировали эти ребята, еще не было", - отметил Шарий.

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