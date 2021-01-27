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"Возможно, Путин": Ирландский сенатор выдвинул безумную теорию исчезновения дельфина-знаменитости

27 января 2021, 21:25  •  113 • В мире
Ирландский сенатор Нед О'Салливан поделился своим мнением об исчезновении дельфина-знаменитости по кличке Фунги. "Возможно, Путин", - предположил политик. Кое-кто назвал эту теорию безумной, но…
Фунги жил в гавани Дингла в графстве Керри. Он был одним из символов города и вообще весьма известным в Великобритании животным.
Дельфин куда-то исчез в октябре 2020 года. Издание The Irish Post приводит слова О'Салливана, который считает, что виноваты русские и, может быть, даже сам президент России. По мнению сенатора, российские военные близ побережья используют какие-то гидролокаторы, позволяющие отслеживать британские военные суда. Это оборудование и повлияло на привычный маршрут дельфина.
"В этом могли быть замешаны русские. Возможно, Путин", - предположил сенатор.
Ирландский министр Малколм Нунан не исключил, что различные подводные шумы могут оказывать какое-то влияние на обитателей морей и океанов. При этом никаких обвинений в адрес России он не выдвинул.
Авторы публикации отметили, что теория О'Салливана о "причастности" русских военных к исчезновению дельфина-знаменитости звучит несколько безумно.
Дельфин Фунги в 2019 году попал в книгу рекордов Гиннесса как самый старый дельфин-одиночка в мире, который живёт на воле. В гавани Дингла его заметили в первый раз ещё в 1983 году. На протяжении 37 лет он периодически показывался людям.
В естественных условиях дельфины живут 25-30 лет. Вероятнее всего, Фунги-долгожитель просто уплыл в океан, чтобы остаться там навсегда.

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