"Возможно, нас втянут в новые войны": Трамп пообещал Ирану удар, "какого не было раньше"

Как пишет издание Politico, в очередной раз сообщив о том, как много он работает над тем, чтобы вывести американских солдат из "горячих точек" и вернуть их домой, Дональд Трамп заявил, что хотя он и пытается "выйти из войны", не исключено, что скоро "придется снова в нее ввязаться. Однако сейчас США "подготовлены лучше, чем когда-либо", уверен он.

В ходе выступления американский лидер сделал намек на Иран. По его словам, если Тегеран попытается "что-то сделать", то Вашингтон ударит по нему так сильно, как никогда раньше.

Как отмечает Politico, эти "несколько путаные" заявления президент США делает в тот момент, когда администрация Белого дома "сталкивается со все большей эскалацией напряженности" на Ближнем Востоке и необходимостью осуществлять новые передвижения американского контингента с этом регионе.

Как известно, более 700 американских военнослужащих, выведенных с территории Сирии, перемещаются в Западный Ирак. Об этом в минувшую субботу, 19 октября, сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Однако, судя по последним сообщениям СМИ США, Трамп все-таки рассматривает вариант, по которому несколько сотен военнослужащих США останутся на северо-востоке Сирии.

Кроме того, по словам Эспера, ожидается, что Вашингтон развернет часть контингента в Саудовской Аравии ради того, чтобы "защитить королевство от нападок со стороны Ирана. И все это – несмотря на предвыборные обещания Трампа "прекратить участие США в "бесконечных войнах".