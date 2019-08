"Возьмите себе мэром Нью-Йорка": Адвокат Трампа разглядел в сбежавшем от допроса в ГБУ Кличко "свет, сияющий в темноте"

О проведенной встрече Виталий Кличко отчитался на своей странице в Facebook, где сообщил о том, что обсуждались ситуация на Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Опубликовав совместные фотографии с этой встречи, Кличко анонсировал скорый визит адвоката Трампа в Киев.

Рудольф Джулиани тоже оставил отзыв об этой встрече, но в Twitter. В своем мироблоге юрист написал:

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4