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"Возьмите себе мэром Нью-Йорка": Адвокат Трампа разглядел в сбежавшем от допроса в ГБУ Кличко "свет, сияющий в темноте"

01 августа 2019, 07:24  •  137 • В мире
Киевский мэр Виталий Кличко, которого очень ждали на допрос в Государственном бюро расследований, вместо этого отправился в США, где с ним встретился адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Бывший боксер произвел на юриста такое неизгладимое впечатление, что он назвал его "ярким светом, сияющим в темноте". "Возьмите же его себе мэром Нью-Йорка", - посоветовали пользователи в Сети.
О проведенной встрече Виталий Кличко отчитался на своей странице в Facebook, где сообщил о том, что обсуждались ситуация на Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Опубликовав совместные фотографии с этой встречи, Кличко анонсировал скорый визит адвоката Трампа в Киев.
Рудольф Джулиани тоже оставил отзыв об этой встрече, но в Twitter. В своем мироблоге юрист написал:
"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и настоящий патриот Украины. Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в относительной темноте".
Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4
— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) July 31, 2019
Интересно, что этот визит Кличко в Вашингтон состоялся на фоне нарастающего конфликта с главой администрации президента Украины Андреем Богданом, который обратился к правительству с призывом подать представление на отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Кроме того, телеканал "1+1", принадлежащий Игорю Коломойскому, начал на киевского мэра информационную атаку, обвинив его в былых рейдерских захватах.
Некоторые украинские эксперты склоняются к мысли, что в создавшейся ситуации Кличко отправился в США, надеясь через Джулиани добиться поддержки Дональда Трампа, чтобы удержать власть в Киеве. И в этом случае сильное желание американцев наказать за финансовые прегрешения Коломойского может сыграть Кличко на руку – ведь едва ли Владимир Зеленский пойдет на прямой конфликт с Вашингтоном, если тот поддержит киевского мэра.

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