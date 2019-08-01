"Возьмите себе мэром Нью-Йорка": Адвокат Трампа разглядел в сбежавшем от допроса в ГБУ Кличко "свет, сияющий в темноте"

О проведенной встрече Виталий Кличко отчитался на своей странице в Facebook, где сообщил о том, что обсуждались ситуация на Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Опубликовав совместные фотографии с этой встречи, Кличко анонсировал скорый визит адвоката Трампа в Киев.

Рудольф Джулиани тоже оставил отзыв об этой встрече, но в Twitter. В своем мироблоге юрист написал:

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и настоящий патриот Украины. Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в относительной темноте".

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) July 31, 2019

Интересно, что этот визит Кличко в Вашингтон состоялся на фоне нарастающего конфликта с главой администрации президента Украины Андреем Богданом, который обратился к правительству с призывом подать представление на отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, телеканал "1+1", принадлежащий Игорю Коломойскому, начал на киевского мэра информационную атаку, обвинив его в былых рейдерских захватах.

Некоторые украинские эксперты склоняются к мысли, что в создавшейся ситуации Кличко отправился в США, надеясь через Джулиани добиться поддержки Дональда Трампа, чтобы удержать власть в Киеве. И в этом случае сильное желание американцев наказать за финансовые прегрешения Коломойского может сыграть Кличко на руку – ведь едва ли Владимир Зеленский пойдет на прямой конфликт с Вашингтоном, если тот поддержит киевского мэра.