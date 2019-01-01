"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и отдельно Путина

Уходящий года был неожиданно урожайным на неловкие ситуации, в которые попадали наши отечественные чиновники. Они удивили не только всю Россию, но и отдельно Путина. И все потому, что вдруг начинали говорить что-то непродуманное. Или, наоборот, высказывали то, что давно вертелось в голове. "Возьми и ляпни там чего-то", - сказал о них Путин на большой пресс-конференции.

Самыми обсуждаемыми в последние пару месяцев стали "макарошки", которыми можно питаться на 3 с половиной тысячи рублей в месяц, донесшиеся до всей страны из Саратова, высказывание свердловской чиновницы о том, что "государство не просило вас рожать", и вот из самого свежего – огород как средство выживания одиноких мам.

Но вспомним "героев" поименно, вместе с их высказываниями.

Забыв "включить мозги" и старое правило "молчание – золото", стала неожиданно известной всем министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

После заседания комитета по социальной политике областной думы, главным вопросом которого было повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, дама заявила, что "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей" и 3,5 тысячи рублей.

Конечно, возник спор с коллегами, во время которого Соколова заявила, что прожить вполне реально, если покупать еду по акциям, а "макарошки стоят всегда одинаково" дешево. Так и прилипло к чиновнице звание "королева макарошек". К слову, у дамы появилась вскоре возможность проверить собственное утверждение: с должности Наталья Соколова ушла. Возможно, по подсказке "сверху".

Однако тема условных "макарошек" не ушла в небытие. Спустя короткое время отличилась по схожему поводу сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, заявившая, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить о таких тяжелых временах, как война, когда "люди выживали как могли", но голова у них при этом "осталась светлая". "Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила дама. Хотя, признала она, 3,5 тысячи - сумма действительно небольшая.

От обсуждения "макарошек" вскоре отвлекла внимание соцсетей другая чиновница, теперь из правительства Свердловской области, возглавлявшая региональный департамент молодежной политики. Ольга Глацких тоже, недолго думая, сообщила на встрече с кировоградской молодежью, что "государство не просило родителей их рожать", а поэтому им "ничего не должно".

Впоследствии Ольга, конечно, за свое высказывание извинилась. По ее словам, она лишь хотела усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство.

Тема "макарошек и "государства, не просившего рожать" недолго стояла на месте. В ней появился новый поворот, теперь уже "огородный". Скандал вспыхнул в Самарской области. Матери-одиночке, пожаловавшейся на мизерное пособие по уходу за детьми после полутора лет, региональный министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова посоветовала держать собственный огород, усомнившись, что "государство должно всех содержать".

Диалог произошел на странице министра в Twitter. Свое заявление Антимонова сделала в ответ на слова женщины о том, что при таких условиях мало кто захочет рожать.

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!" - написала региональный министр.

Конечно, реакция на высказывание Антимоновой была мгновенной. Отреагировали даже на федеральном уровне, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что чиновникам еще предстоит учиться общаться с простыми людьми. Позднее Антимонова извинилась за свой ответ.

Перечисленное выше – это, так сказать, из "самого свежего". Но было еще, к примеру, высказывание депутата Госдумы России от КПРФ Веры Ганзи, которая сообщила, что своей зарплатой она "похвастаться не может" – всего-то примерно 380 тысяч рублей. От нее ничего не остается, кроме "долгов на кредитной карте". Конечно, позднее депутат сообщила, что поняли ее не совсем верно. Все дело в том, что депутатам не оплачивают представительские расходы. Идет в детский дом - подарки покупает за свой счет. Отсюда и долги по кредитке. К тому же партия "забирает треть всей зарплаты".

Оскандалился в сентябре уходящего года и карельский губернатор Артур Парфенчиков. В социальной сети к нему обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на закрытие детского сада и школы в поселке Суоёки. Женщина просила снова открыть эти детские учреждения. По ее словам, в поселке в ясли ходили бы как минимум восемь детей.

В ответ губернатор написал: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". Добавив, что уже трехлетнего ребенка можно возить и в расположенный неподалеку город Суоярви – всего-то 28 километров. А когда обиженная женщина заявила, что больше не будет обращаться к нему, Парфенчиков написал: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Несколько меньший успех имело высказывание депутата Госдумы Николая Валуева, который в ответ на реплику пенсионерки, что ей "стыдно жить так бедно в такой богатой России", написал: "Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Правда, при этом он попросил женщину не принимать его слова на свой счет, поскольку это "просто абстрактное рассуждение".

"Блистательным" можно назвать и выступление депутата омского горсовета Алексея Провозина, который во время одного из заседаний заявил, что содержание многодетных семей должно лечь на плечи главы государства.

"Так называемые многодетные семьи уже обошлись нам в 73 миллиона рублей минимум. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве случаев таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные. Это мое мнение", - цитировали слова Провозина местные СМИ.

Ну и закончим наш обзор – конечно, неполный – рассуждениями о лекарствах. Например, сенатор Совета Федераций Сергей Лисовский после заседания Курганской областной думы посоветовал жителям России не переживать из-за возможного запрета западных лекарств в стране, ведь со многими болезнями "прекрасно справляются аскорбинка и марганцовочка", которыми его лечили еще в детстве. Но вот их-то почему-то не рекламируют.

Люди публичные, а тем более чиновники должны уметь держать себя в руках. Однако, как часто бывает, заняв высокий пост, теплое место в системе управления, они начинают вести себя вызывающе и цинично.

Не будем разбираться в вопросе, почему так происходит, – об этом уже прозвучало много разных мнений. Закончим наш рассказ цитатой президента России Владимира Путина, который в ходе большой пресс-конференции оценил поведение чиновников в этом году.

"Конечно, есть люди, которые не отдают себе отчет в том, что говорят. Оказались не на своем месте. Просто неаккуратно высказываются. Но это же мы все. Вот человек был вчера кинут, а сегодня стал чиновником. Возьми и ляпни там чего-то. Это значит, что он не готов к такой работе. Но среди них тоже много порядочных людей. От этого никуда не деться. Невозможно закрыть коробочку, потом открыть - и все хорошо. Неслучайно Моисей водил евреев 40 лет по пустыне. Но мы не можем 140 миллионов водить, - сказал Путин, имея в виду численность населения России. - Но мы стараемся (обучать). Конкурсы проводим, учим их в академии нашей. Из этой когорты человек 15 стали губернаторами. Процесс постепенный".