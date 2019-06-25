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"Возглавит Ингушетию точно местный": В кулуарах назвали имя возможного преемника Евкурова

25 июня 2019, 01:39  •  41 • Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вечером 24 июня объявил о готовности уйти досрочно в отставку. В кулуарах гадают, кто может возглавить регион после ухода управленца, более 10 лет курировавшего республику. По информации источников, одним из претендентов на этот пост является Руслан Могушков.
Внезапное объявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о намерении уйти с поста породило массу слухов. В частности, в кулуарах гадают, кто станет новым руководителе региона.
О намерении уйти досрочно с занимаемого поста Евкуров объявил вечером 24 июня. Он пояснил, что ему, как и каждому, потребовалось мужество, чтобы сделать свой выбор.
Глава Ингушетии в ходе своего обращения напомнил о проделанном им вместе с жителями республики пути. В числе заслуг он указал победу над терроризмом, сокращение случаев экстремизма.
Несмотря на то, что официального решения об отставке Евкурова пока не озвучено, версии о кандидатуре преемника уже появились. При этом, утверждают несколько независимых источников, возглавит республику "точно местный".
По словам одного из них, новым лидером региона может стать глава ингушского Минимущества Руслан Могушков.
Осенью прошлого года Евкуров представлял чиновника коллективу регионального министерства. Он отмечал, что Могушкова, который до этого поста занимал должность начальника Автодора республики, "зарекомендовал себя как профессионал с самой лучшей стороны".

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