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"Воздух искрит": Сатановский выдал горькую правду, от которой "становится как-то не по себе"

20 февраля 2022, 20:00  •  174 • Политика
Евгений Сатановский выдал горькую правду о текущей геополитической ситуации и отметил, что от этого "становится как-то не по себе". "Воздух искрит", - добавил он.
В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" политолог указал на последние заявления британских политиков. Премьер Борис Джонсон, сославшись на президента США Джо Байдена, высказал мнение, что Россия в некотором роде уже начала "реализовывать свой план вторжения на Украину". Глава британского МИД Лиз Трасс считает, что Путин сначала захватит Украину, а затем и Прибалтику.
"Становится как-то даже не по себе от прозорливости британских политиков. Может быть, нам сразу с Соединённого Королевства и начать?" - саркастично спросил Сатановский.
Он отметил, что с Россией и Китаем - большими по территории ядерными, умеющими воевать державами - ни Европа, ни США ничего сделать не могут, сколько бы ни критиковали.
"Говорильня идёт такая, что воздух искрит", - написал политолог.
При этом Запад упорно не говорит о том, о чём его прямо спрашивают, добавил Сатановский. И пока они ходят вокруг да около, на Украину продолжают свозить вооружения, а присутствие американских военных в Восточной Европе всё усиливается.

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