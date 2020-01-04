"Возбудитель пока устанавливается": В Китае десятки человек заболели пневмонией неизвестного происхождения - ТАСС

По данным ведомства, у 11 человек, заболевших пневмонией неизвестного происхождения, болезнь протекает в тяжёлой форме. Состояние остальных в настоящий момент оценивается как стабильное.

В контакте с заболевшими находилось около 120 человек, все они находятся под наблюдением врачей. Эпидемиологи пока не отмечают случаев передачи болезни от человека к человеку. В то же время медики связывают вспышку заболевания с местным рынком свежих продуктов.

"Возбудитель и причина заболевания устанавливаются… Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания", - цитирует ТАСС заявление, распространённое Комитетом по здравоохранению города Ухань.

В связи с инцидентом всем медицинским учреждениям предписано вести статистику, отслеживая ситуацию с больными и немедленно передавая информацию об этом, сообщает "РИА Новости" по информации городского комитета по здравоохранению.

Между тем в Гонконге госпитализированы две пациентки с симптомами инфекционного воспаления лёгких. Обе находятся в карантине. Сообщается также, что они недавно посещали город Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения.