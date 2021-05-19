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"ВОЗ оценит "Спутник V" уже к лету, но…": Специалист указал на один нюанс

19 мая 2021, 18:20  •  120 • Политика
В ВОЗ надеются, что инспекторы завершат оценку "Спутник V" уже этим летом. Тем не менее оценка ВОЗ не будет значить, что вакцина одобрена или не одобрена, отметила представительница организации.
Всемирная организация здравоохранения может завершить оценку безопасности русской вакцины от коронавируса "Спутник V" в течение лета текущего года. Об этом сообщила представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она отметил, что страны, где нет достаточных ресурсов и возможностей для оценки безопасности вакцины, смогут ориентироваться на оценку инспекторов ВОЗ. Тем не менее оценка ВОЗ не будет значить, что вакцина одобрена или не одобрена.
Она просто нужна для всех агентств, чтобы можно было покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов,
- объяснила Мелита Вуйнович в эфире радио "Говорит Москва".
Она добавила, что вакцине "Спутник V" всё равно придётся пройти процесс регистрации в каждой стране по отдельности. При этом представительница ВОЗ отметила, что оптимистично настроена по отношению к "Спутнику V" и другим русским вакцинам.
Напомним, что Спутник V" одобрен уже в 64 странах. При этом ЕС всё ещё тянет с регистрацией, в то время как отдельные его члены уже начали процесс регистрации самостоятельно.

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