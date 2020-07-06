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"Войска РФ бежали с криком": Мощный прорыв ВСУ в Донбассе, который никто не видел
06 июля 2020, 21:00 • 189 • Политика
ВСУ в понедельник отмечают годовщину взятия Славянска и Краматорска, которые Луганская народная республики сдала украинским силовикам. Украинские СМИ сообщили о праздновании "мощного прорыва" ВСУ в Донбассе, который никто не видел.
При этом журналисты не стали уточнять, где именно ВСУ, воевавшие с луганскими ополченцами, нашли "российские войска".
Напомним, что Украина регулярно заявляет о "войне с Россией", хотя за всё время не привела ни одного доказательства в подтверждение своих слов. "Российской армией" в украинских СМИ принято называть ополченцев Донбасса, а также наёмников со всего мира, выступающих на стороне ДНР и ЛНР.
Корреспондент российского оппозиционного телеканала "Дождь" пытался сделать репортаж о "русском вторжении", однако его версия была разбита одним из бойцов ЛНР. Военнослужащий, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что возвращается домой - в Антрацит (город, который находится под контролем ЛНР).
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