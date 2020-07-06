"Войска РФ бежали с криком": Мощный прорыв ВСУ в Донбассе, который никто не видел

Мощный прорыв ВСУ на Донбассе, войска РФ бежали с криком, - гласит триумфальный заголовок портала Replyua.net.

При этом журналисты не стали уточнять, где именно ВСУ, воевавшие с луганскими ополченцами, нашли "российские войска".



Напомним, что Украина регулярно заявляет о "войне с Россией", хотя за всё время не привела ни одного доказательства в подтверждение своих слов. "Российской армией" в украинских СМИ принято называть ополченцев Донбасса, а также наёмников со всего мира, выступающих на стороне ДНР и ЛНР.

Корреспондент российского оппозиционного телеканала "Дождь" пытался сделать репортаж о "русском вторжении", однако его версия была разбита одним из бойцов ЛНР. Военнослужащий, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что возвращается домой - в Антрацит (город, который находится под контролем ЛНР).