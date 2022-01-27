"Войны никто не ищет": Медведев заявил об исчерпанных границах России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что наша страна практически исчерпала границы отступления в вопросе гарантий безопасности, а потому и документы, переданные США и НАТО пусть и жёсткие, но конкретные. "Войны никто не ищет", - подчеркнул при этом политик.

"Вот эти "красные линии", о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом", - пояснил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ряду СМИ.

Именно с этим, по словам политика, и были связаны документы, которые были переданы по гарантиям безопасности США и НАТО. Они хоть и жёсткие, но содержат весьма конкретные и определённые требования.

"Отступать некуда, позади Москва", - процитировал Медведев расхожую фразу, подчеркнув при этом, что Россия "практически исчерпала границы отступления" в вопросе гарантий безопасности.