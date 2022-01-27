Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Главная / Политика

"Войны никто не ищет": Медведев заявил об исчерпанных границах России

27 января 2022, 06:50  •  179 • Политика
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что наша страна практически исчерпала границы отступления в вопросе гарантий безопасности, а потому и документы, переданные США и НАТО пусть и жёсткие, но конкретные. "Войны никто не ищет", - подчеркнул при этом политик.
"Вот эти "красные линии", о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом", - пояснил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ряду СМИ.
Именно с этим, по словам политика, и были связаны документы, которые были переданы по гарантиям безопасности США и НАТО. Они хоть и жёсткие, но содержат весьма конкретные и определённые требования.
"Отступать некуда, позади Москва", - процитировал Медведев расхожую фразу, подчеркнув при этом, что Россия "практически исчерпала границы отступления" в вопросе гарантий безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



179
Источник
Похожие новости
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
27 января 2022, 01:00
Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе безусловно" - Козак
27 января 2022, 01:00
За 100 лет ничего не поменялось. Габсбурги вновь интригуют против России
27 января 2022, 02:45
Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров
27 января 2022, 02:45
"У каждой ошибки есть ФИО": Телеведущий Попов объяснил, почему ляп с русским Харьковом не исправили
27 января 2022, 05:05
Глава минобороны Британии Уоллес приедет на переговоры в Москву: удобное время нашлось очень быстро
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обес...
27 января 2022, 02:05
«Не публикуем документ»: США и НАТО передали России ответ на предложения по гарантиям...
27 января 2022, 01:00
Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе...
27 января 2022, 01:00
За 100 лет ничего не поменялось. Габсбурги вновь интригуют против России
27 января 2022, 02:45
Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2022, 15:50
Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
22 января 2022, 10:10
Сверхдержава, которая заигралась
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
20 января 2022, 20:50
"Польская делегация была в ужасе": Бывший генсек НАТО рассказал о шутке Путина про альянс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.