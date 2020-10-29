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"Войны нет, условия - люкс": Протурецкие боевики из Сирии зазывают наёмников в Карабах через соцсети

29 октября 2020, 13:20  •  95 • Политика
Протурецкие боевики из Сирии, воюющие на стороне Азербайджана, начали зазывать "братьев по оружию" в Карабах через социальные сети.
В Twitter появилось "рекламное" видео, которое призвано привлечь наёмников в Нагорный Карабах. В ролике можно заметить людей ближневосточной внешности в бронежилетах, которые сидят в джипах и слушают восточную музыку. На фоне можно услышать арабскую речь.
В сопровождающем ролик тексте, опубликованном на английском языке, говорится, что данное видео было записано сирийскими боевиками, которые приглашают своих "коллег" в Карабах. Они утверждают, что "живут роскошной жизнью", "находятся в хорошем настроении" и что "никакой войны здесь нет".
Член Совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Андрей Афанасьев отметил, что в современных реалиях интернет используется даже для того, чтобы зазывать боевиков "на пострелушки".
"Войны нет, условия - люкс". Видимо, дела в Карабахе идут не очень хорошо, если Баку приходится прибегать к услугам этих бойцов и таким кондовым пропагандистским приёмам, - пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/Афанасьев

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