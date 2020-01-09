"Войны не будет. Расходимся?" Что США пообещали в ответ на атаку военных баз, предпринятую Ираном

Новейшие ракеты

Ракетный удар произошел ночью 8 января. Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке. По данным Fars News, источник в Минобороны Ирана сообщил агентству, что удар якобы был нанесен силами Воздушно-космической гвардии исламской революции. Отмечается, что "Айн-аль-Асад" является самой крупной американской базой в Ираке. Предположительно, удар был нанесен высокоточными управляемыми баллистическими ракетами Fateh-110.

Издание Tansim писало, что воздушные силы КСИР впервые использовали свои новейшие ракеты - "Киям" и Fateh-110 с дальностью действия от 500 до 800 км.

Санкции вместо войны

Прошло больше 15 часов до официального ответа США. Утром президент Дональд Трамп ограничился краткой записью в Twitter:"Всё хорошо". Официальное заявление было назначено на 19:00, но задержалось еще на полчаса.

Трамп заявил, что убить Сулеймани нужно было ещё раньше. Он жестко осудил действия Ирана, но... никаких конкретных военных мер не анонсировал. Затем Трамп заявил собравшимся, что ни один американский военный не пострадал: система раннего предупреждения сработала хорошо, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Трамп также сказал, что пока он президент США, Ирану "никогда не будет позволено" иметь ядерное оружие. Трамп потребовал, чтобы Иран "отказался от ядерных амбиций" и "прекратил поддержку терроризма". Америка считает, что Европа, Россия и Китай должны "отказаться от ядерной сделки с Ираном". США обещают новые "мощные" санкции в ответ на атаку Ирана. Также Трамп сделал парадоксальное заявление: "Похоже, Иран отступил, это хорошо".

До выступления эксперты комментировали СМИ, что Трамп, скорее всего, настроен на диалог с Ираном, несмотря на эскалацию конфликта. В результате Трамп не сказал ни о каких военных мерах против страны. Президент США посчитал, что экономические санкции - лучшее оружие. "Войны не будет. Расходимся", - прокомментировали пользователи Сети.

Удар по 52 объектам

Интересно, что до этого Трамп был настроен гораздо более воинственно. Он заявил, что если пострадают американцы, Штаты решатся нанести удары по 52 объектам в стране. В том числе и культурным.

Однако даже иранские военные не верили в такой поворот событий. У США "не хватит смелости" ударить по 52 объектам в Иране, заявил командующий вооружёнными силами Ирана Абдулрахим Мусави. Мусави заявил, что удар США по культурным объектам вообще может быть "военным преступлением". Командующий армией говорит, что Америка уже нарушила международное право, совершив "трусливое убийство".

МИД сообщал, что Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства генерала Сулеймани во время операции США. Генерал Касем Сулеймани был известным и уважаемым человеком в стране.