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"Войны легко начинать": Косачев предупредил о скором возмездии за убийство иранского генерала

03 января 2020, 17:54  •  44 • Политика
Российский сенатор Константин Косачев, комментируя убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, подчеркнул что "войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", и предупредил о скором возмездии за случившееся.
Ранее стало известно о том, что по приказу президента США Дональда Трампа был убит командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.
Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал произошедшее и предупредил о скором возмездии за убийство Сулеймани.
"Возмездие, увы, не заставит себя ждать, - подчеркнул российский сенатор. - Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать".
По его мнению, убийство иранского генерала - это "наихудший сценарий развития событий". Косачев заметил, что случившееся весьма напоминает "месть американцев" за нападение на посольство США в Багдаде. И не исключил того, что в скором времени будут новые столкновения на Ближнем Востоке.
"Это очень тяжёлая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", - заявил российский сенатор в беседе с РИА Новости.

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