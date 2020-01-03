|
"Войны легко начинать": Косачев предупредил о скором возмездии за убийство иранского генерала
03 января 2020, 17:54 • 44 • Политика
Российский сенатор Константин Косачев, комментируя убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, подчеркнул что "войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", и предупредил о скором возмездии за случившееся.
Ранее стало известно о том, что по приказу президента США Дональда Трампа был убит командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.
Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал произошедшее и предупредил о скором возмездии за убийство Сулеймани.
"Возмездие, увы, не заставит себя ждать, - подчеркнул российский сенатор. - Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать".
По его мнению, убийство иранского генерала - это "наихудший сценарий развития событий". Косачев заметил, что случившееся весьма напоминает "месть американцев" за нападение на посольство США в Багдаде. И не исключил того, что в скором времени будут новые столкновения на Ближнем Востоке.
"Это очень тяжёлая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", - заявил российский сенатор в беседе с РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 декабря 2019, 12:09
|
28 декабря 2019, 18:54
|
27 декабря 2019, 23:24
|
03 января 2020, 08:09
|
28 декабря 2019, 02:39
|
03 января 2020, 01:39
|
28 декабря 2019, 21:54