"Войны легко начинать": Косачев предупредил о скором возмездии за убийство иранского генерала

Ранее стало известно о том, что по приказу президента США Дональда Трампа был убит командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал произошедшее и предупредил о скором возмездии за убийство Сулеймани.

"Возмездие, увы, не заставит себя ждать, - подчеркнул российский сенатор. - Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать".

По его мнению, убийство иранского генерала - это "наихудший сценарий развития событий". Косачев заметил, что случившееся весьма напоминает "месть американцев" за нападение на посольство США в Багдаде. И не исключил того, что в скором времени будут новые столкновения на Ближнем Востоке.

"Это очень тяжёлая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", - заявил российский сенатор в беседе с РИА Новости.