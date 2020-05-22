"Войну никто не отменял": Лукашенко объяснил, для чего Белоруссии свои ракеты

По словам белорусского лидера, к войне необходимо готовиться даже сегодня - в период пандемии. Ведь войны нигде не отменили, несмотря на ситуацию с вирусом.

"Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока ещё никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял", - сказал он во время ознакомления с военными разработками, передаёт БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что, к сожалению, к войне приходится готовиться в мирное время.

"Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай Бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - сказал он.

Президент отметил, что несмотря на большие затраты на разработку и вооружение в целом, это делать необходимо.

"Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг - нанести неприемлемый урон противнику", - сказал он и добавил, что "самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие".