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"Войну никто не отменял": Лукашенко объяснил, для чего Белоруссии свои ракеты

22 мая 2020, 19:55  •  41 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, для чего его стране высокоточные ракеты даже в сложный период, обусловленный пандемией. "Войну никто не отменял", - подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, к войне необходимо готовиться даже сегодня - в период пандемии. Ведь войны нигде не отменили, несмотря на ситуацию с вирусом.
"Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока ещё никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял", - сказал он во время ознакомления с военными разработками, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что, к сожалению, к войне приходится готовиться в мирное время.
"Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай Бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - сказал он.
Президент отметил, что несмотря на большие затраты на разработку и вооружение в целом, это делать необходимо.
"Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг - нанести неприемлемый урон противнику", - сказал он и добавил, что "самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие".

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