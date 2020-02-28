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"Война" онлайн: Что происходит на границе Турции и Сирии
28 февраля 2020, 16:54 • 173 • Политика
Турецко-сирийские отношения в свете последних событий - гибели турецких военных в Сирии - накалены до предела. Царьград ведёт прямую трансляцию с границы Турции и Сирии, где вместе с нами работают и турецкие журналисты.
Накануне несколько десятков турецких военных погибло в Сирии в результате авиаудара. Оказалось, турки были среди боевиков, затеявших наступление на позиции войск Сирии. Инцидент произошёл, когда сирийские военные стали защищаться. Но... Турция предпочла превратить его в повод для очередных политических заявлений.
К утру пятницы, 28 февраля, губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что в результате авиаудара в сирийском Идлибе погибло 33 турецких военных. Ранее он же говорил о гибели 29 военнослужащих. Есть и раненые, но их жизнь, как отметил Доган, вне опасности.
По следам атаки администрация президента Турции, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, Чавушоглу провёл переговоры с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, последний выразил озабоченность и обещал провести консультации по линии НАТО. А к утру уже в Минобороны России рассказали, что именно произошло в Идлибе.
Выяснилось, что "турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков". Больше того, в российском оборонном ведомстве обратили внимание и на тот факт, что, по информации, полученной от Анкары, в районе населённого пункта Бехун (именно здесь турки и попали под обстрел) никаких турецких подразделений не должно было быть.
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