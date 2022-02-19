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"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дурдом окончен?"

19 февраля 2022, 09:35  •  649 • Политика
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу. В прямом эфире депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сцепился с журналистом Юрием Бутусовым. Ситуацию прокомментировал один из Telegram-каналов: "А вы думали, дурдом окончен?"
Во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" разгорелась серьёзная драка. Прямо в студии депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сцепился с журналистом Юрием Бутусовым.
Всё началось с обмена "любезностями". Затем в ходе выступления парламентария журналист резко толкнул оппонента. Тот не остался без ответа - в итоге участники передачи крепко схватили друг друга и повалились на пол.
Их бросились растаскивать другие гости программы. В их числе - экс-нардеп Андрей Билецкий и бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.
После потасовки Шуфрич временно покинул студию, но потом вернулся. И он, и Бутусов получили повреждения - многочисленные ссадины на телах и лицах.
А вы думали, дурдом на сегодня окончен? - прокомментировал случившееся Telegram-канал Klymenko Time.

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