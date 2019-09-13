"Война закончилась": Лавров рассказал, какие задачи в Сирии сейчас главные

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в настоящее время Сирия возвращается к нормальной и мирной жизни. По его словам, в стране война уже закончилась.

"Отдельные очаги напряженности есть, они находятся на тех территориях, которые сирийское правительство не контролирует", - цитирует главу российского МИД "Труд".

Речь идет в частности о таких местах, как Идлиб. Лавров также отметил, что сейчас на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии.

Он подчеркнул, что прикладываются усилия, чтобы максимально продвинуть процесс по урегулированию кризиса для стабилизации ситуации по всей стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.