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"Война вступает в самую острую фазу": США и Великобритания используют COVID-19 - Глазьев
04 мая 2020, 15:10 • 30 • Политика
Госсекретарь США в очередной раз выдвинул обвинения в адрес Китая на фоне коронавирусной пандемии. Ранее академик РАН Сергей Глазьев уже отмечал, что гибридная война, которую ведут Вашингтон и Лондон ради удержания глобальной гегемонии, "вступает в самую острую фазу". Ради своих целей они используют COVID-19.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон имеет целый ряд доказательств, будто бы подтверждающих, что коронавирус якобы появился в лаборатории в городе Ухань в КНР.
Кроме того, глава Госдепа недвусмысленно заметил, что многие эксперты уверены в искусственном происхождении SARS-CoV-2.
Помимо этого, Помпео напрямую обвинил Китай в попытке скрыть вспышку инфекции в Ухане. Он утверждал, что Пекин "заглушил" все те ресурсы, которые собирались сообщить в напряжённой эпидемиологической ситуации в городе.
Напомним, ранее академик РАН Сергей Глазьев в беседе с корреспондентом канала Царьград заметил, что в настоящее время гибридная война, которую ведут Соединённые Штаты и Великобритания ради удержания глобальной гегемонии, "вступает в самую острую фазу".
Эксперт уверен, что подобными фейковыми обвинениями западные страны пытаются дискредитировать Китай. Между тем в самой КНР местные специалисты проводят очень тщательные исследования, которые действительно доказывают, что SARS-CoV-2 был создан искусственно.
На вопрос о том, кто же является его настоящим создателем, в Пекине тоже уже ответили, заметил академик.
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