"Война уничтожает и убивает": Кадыров призвал жителей Казахстана одуматься

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Казахстана и координаторов массовых беспорядков одуматься, пока не поздно. "Война уничтожает и убивает", - напомнил он.

Кадыров провёл в Instagram прямой эфир совместно со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым. Разговор шёл, в числе прочего, о протестах в Казахстане.

Глава Чечни отметил, что ему не безразлично происходящее в республике. История его семьи тесно связана с Казахстаном: там похоронен брат деда Кадырова, его отец там родился. Кадыров выразил недоумение: зачем разрушать и убивать, действовать методами, которые сейчас в ходу у агрессивно настроенного населения.

Он призвал митингующих вести себя "максимально мирно". Чечню когда-то, как и сейчас Казахстан, подвели к военным событиям. Народ разделили, сотни тысяч людей погибли или пропали без вести. "Воспитанники спецслужб разных государств" преследователи цель через Чечню развалить Россию.

"Мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий. <…> Война никогда к хорошему не приводит. Война разрушает, уничтожает и убивает", - напомнил Рамзан Кадыров и добавил, что за всё содеянное рано или поздно придётся ответить.