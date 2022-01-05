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"Война уничтожает и убивает": Кадыров призвал жителей Казахстана одуматься

05 января 2022, 17:45  •  303 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Казахстана и координаторов массовых беспорядков одуматься, пока не поздно. "Война уничтожает и убивает", - напомнил он.
Кадыров провёл в Instagram прямой эфир совместно со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым. Разговор шёл, в числе прочего, о протестах в Казахстане.
Глава Чечни отметил, что ему не безразлично происходящее в республике. История его семьи тесно связана с Казахстаном: там похоронен брат деда Кадырова, его отец там родился. Кадыров выразил недоумение: зачем разрушать и убивать, действовать методами, которые сейчас в ходу у агрессивно настроенного населения.
Он призвал митингующих вести себя "максимально мирно". Чечню когда-то, как и сейчас Казахстан, подвели к военным событиям. Народ разделили, сотни тысяч людей погибли или пропали без вести. "Воспитанники спецслужб разных государств" преследователи цель через Чечню развалить Россию.
"Мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий. <…> Война никогда к хорошему не приводит. Война разрушает, уничтожает и убивает", - напомнил Рамзан Кадыров и добавил, что за всё содеянное рано или поздно придётся ответить.

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