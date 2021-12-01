"Война у тебя, а не у Путина": Лукашенко рассказал, как Порошенко упустил шанс восстановить Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как экс-президент Украины Пётр Порошенко упустил шанс остановить гражданскую войну и восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса. "Я ему сказал: "Петро, война у тебя, а не у Путина", - вспоминает Лукашенко.

Этот разговор состоялся в 2015 году, вскоре после "дебальцевского котла", в который угодила украинская армия. Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин тогда предложил помочь Киеву с установлением мира и восстановлением Донбасса. Он попросил Минск передать это предложение Киеву, поскольку у президента Белоруссии были хорошие отношения с Порошенко.

Я ему говорю: "Петро, война у тебя, не у меня и не у Путина. На твоей земле. Надо делать всё, чтобы её остановить. Тем более, тебе предлагаю восстановить Донбасс",

- рассказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Порошенко сначала согласился с этими доводами, но затем отказался принимать помощь России. Белорусский лидер считает, что всему виной был Запад, который держал президента Украины на коротком поводке: "Парень находился под внешним управлением".

Напомним, что и Порошенко, и его преемник Владимир Зеленский, избираясь на пост главы государства, обещали закончить войну в Донбассе. Вместо этого оба лишь усугубили ситуацию. Украина уже много лет не прекращает обстреливать неподконтрольные территории и при этом открыто бойкотирует Минские соглашения, подписанные Порошенко в 2015 году.