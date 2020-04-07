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"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфире у Соловьёва

07 апреля 2020, 01:35  •  98 • Политика
Политолог Дмитрий Евстафьев во время прямого эфира у телеведущего Владимира Соловьёва сделал предупреждение о грядущих изменениях в мире. По его словам, сегодня "война становится неизбежной".
По словам политолога, война становится всё более неизбежной "хотя бы потому, что тот мир, с которым мы счастливо сейчас прощаемся, - был мир мягкой силы".
"Посмотрите, как растёт востребованность именно жёсткой силы", - сказал он.
В пример Евстафьев привёл ситуацию с Венесуэлой. Он отметил, что вполне очевидно то, что США готовят военную операцию по свержению Николаса Мадуро.
"Полтора года или даже больше они поковырялись и попытались его сместить с помощью мягкой силы, с помощью различного рода политтехнологических инструментов", - сказал он и добавил, что теперь "мы возвращаемся в середину 80-х годов, в эти "замечательные" американские интервенции в Латинскую Америку".
"Посмотрите, что происходит в Ормузском проливе - там же со всех сторон всё нашпиговано военной техникой", - сказал политолог.
Евстафьев отметил, что вся эта ситуация означает то, что мягкая сила и другие "манипулятивные вещи", а также "вся эта замечательная знаменитая взаимозависимость" уже так не играет.
"Поэтому я очень сомневаюсь, что мы выйдем из этого мира без какого-то фокусного конфликта. Он просто назревает", - подытожил он.

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