"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфире у Соловьёва

По словам политолога, война становится всё более неизбежной "хотя бы потому, что тот мир, с которым мы счастливо сейчас прощаемся, - был мир мягкой силы".

"Посмотрите, как растёт востребованность именно жёсткой силы", - сказал он.

В пример Евстафьев привёл ситуацию с Венесуэлой. Он отметил, что вполне очевидно то, что США готовят военную операцию по свержению Николаса Мадуро.

"Полтора года или даже больше они поковырялись и попытались его сместить с помощью мягкой силы, с помощью различного рода политтехнологических инструментов", - сказал он и добавил, что теперь "мы возвращаемся в середину 80-х годов, в эти "замечательные" американские интервенции в Латинскую Америку".

"Посмотрите, что происходит в Ормузском проливе - там же со всех сторон всё нашпиговано военной техникой", - сказал политолог.

Евстафьев отметил, что вся эта ситуация означает то, что мягкая сила и другие "манипулятивные вещи", а также "вся эта замечательная знаменитая взаимозависимость" уже так не играет.

"Поэтому я очень сомневаюсь, что мы выйдем из этого мира без какого-то фокусного конфликта. Он просто назревает", - подытожил он.