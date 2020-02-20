"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев

Учредитель телеканала "Царьград" и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале прокомментировал обострение ситуации в Донбассе, заметив, что мирный сценарий выхода из конфликта предложил президент Владимир Путин и что он называется Минскими договорённостями.

"Есть сценарий Путина, и он приводит к миру. С этим сценарием согласна Европа, с этим сценарием согласны все те, кто живут там на территориях. Этот сценарий ведёт к миру. Вот когда Киев будет готов играть по сценарию Путина - тогда будет мир", - сказал Малофеев.

По мнению замглавы ВРНС, Москва зря разрешает использовать фразы типа "ЛНР и ДНР - марионетки России" или что войну в Донбассе ведёт Россия.

"Мы просто раз и навсегда должны констатировать, что если бы это была война с Россией, она бы продлилась 48 часов. И всё бы закончилось очень быстро. Никакой России там нет. Россия с Украиной не воюет. Они воюют внутри страны, у них гражданская война. Но они не признают другую сторону, собственно говоря, как красные и белые. Большевики не признавали белых, они их считали пособниками интервентов. А белые - за единую и неделимую Россию, не признавали бандитов-большевиков. Поэтому здесь происходит то же самое. Это гражданская война внутри Украины. И поэтому она настолько тяжёлая в том, чтобы их примирить", - пояснил Малофеев.

Он добавил, что Россия со своей стороны делает всё для этого возможное - тот же "Минск".

"Да, мы поставляем гуманитарную помощь и помогаем братскому нам народу ДНР и ЛНР. А мы что, должны ждать, когда они там помрут с голоду, что ли? Что мы должны делать? Конечно, мы это делаем. Но… Для того чтобы наступил мир, наконец, надо увидеть, посмотреть в глаза, как сказал Зеленский. Да посмотрите в глаза Пушилину, хватит орать, что он марионетка. А ты кто? Ты клоун. Почему он марионетка, а ты нет? Ты президент. Встретьтесь и поговорите", - предложил Малофеев.