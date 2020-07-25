Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - п...
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый у...
Главная / Политика

"Война продолжится": Экс-депутат Рады объяснил просьбу Зеленского "расшифровать" Минские соглашения

25 июля 2020, 11:05  •  90 • Политика
Зеленский потребовал разъяснений каждого пункта Минских соглашений. "Война продолжится дальше. Он и написал, что ему нужна расшифровка. То есть расшифровка в прямом и переносном смысле от Америки и Европы", - считает экс-депутат Рады Журавко.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко увидел в этом намёк на то, что война в Донбассе будет продолжаться и дальше.
По его мнению, слова о необходимости расшифровки Минских соглашений следует понимать как обращение к США и Евросоюзу. Именно от них ему нужна расшифровка документа.
"Война продолжится дальше. Он и написал, что ему нужна расшифровка. То есть расшифровка в прямом и переносном смысле от Америки и Европы. Расшифровка ещё не пришла", - сказал Журавко в интервью Nation News.
Перемирия и прекращения обстрелов, как отмечает экс-депутат Рады, тоже ожидать не стоит. Если бы в Киеве хотели прекращения боевых действий, то не стали бы принимать закон о выборах депутатов местных и сельских советов.
"Его внесли, его спикер подписал и поставил жирную точку. Всё остальное от Зеленского - словоблудие. Я не ожидаю ничего хорошего. Я ожидаю ухудшения", - подытожил Журавко.
Между тем, "Утро.ру" пишут об интересе части украинцев к Хабаровску. На полном серьёзе представители Украины заявляют, что Хабаровск - их территория, и думают, как бы забрать земли у России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
25 июля 2020, 03:05
"Кажется, кто-то врёт": Конфликт из-за армянских товаров в Москве обрастает новыми деталями
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботиров...
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть и...
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "...
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2020, 16:25
Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.