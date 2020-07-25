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"Война продолжится": Экс-депутат Рады объяснил просьбу Зеленского "расшифровать" Минские соглашения
25 июля 2020, 11:05 • 90 • Политика
Зеленский потребовал разъяснений каждого пункта Минских соглашений. "Война продолжится дальше. Он и написал, что ему нужна расшифровка. То есть расшифровка в прямом и переносном смысле от Америки и Европы", - считает экс-депутат Рады Журавко.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко увидел в этом намёк на то, что война в Донбассе будет продолжаться и дальше.
По его мнению, слова о необходимости расшифровки Минских соглашений следует понимать как обращение к США и Евросоюзу. Именно от них ему нужна расшифровка документа.
Перемирия и прекращения обстрелов, как отмечает экс-депутат Рады, тоже ожидать не стоит. Если бы в Киеве хотели прекращения боевых действий, то не стали бы принимать закон о выборах депутатов местных и сельских советов.
Между тем, "Утро.ру" пишут об интересе части украинцев к Хабаровску. На полном серьёзе представители Украины заявляют, что Хабаровск - их территория, и думают, как бы забрать земли у России.
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