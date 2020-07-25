"Война продолжится": Экс-депутат Рады объяснил просьбу Зеленского "расшифровать" Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко увидел в этом намёк на то, что война в Донбассе будет продолжаться и дальше.

По его мнению, слова о необходимости расшифровки Минских соглашений следует понимать как обращение к США и Евросоюзу. Именно от них ему нужна расшифровка документа.

"Война продолжится дальше. Он и написал, что ему нужна расшифровка. То есть расшифровка в прямом и переносном смысле от Америки и Европы. Расшифровка ещё не пришла", - сказал Журавко в интервью Nation News.

Перемирия и прекращения обстрелов, как отмечает экс-депутат Рады, тоже ожидать не стоит. Если бы в Киеве хотели прекращения боевых действий, то не стали бы принимать закон о выборах депутатов местных и сельских советов.

"Его внесли, его спикер подписал и поставил жирную точку. Всё остальное от Зеленского - словоблудие. Я не ожидаю ничего хорошего. Я ожидаю ухудшения", - подытожил Журавко.

Между тем, "Утро.ру" пишут об интересе части украинцев к Хабаровску. На полном серьёзе представители Украины заявляют, что Хабаровск - их территория, и думают, как бы забрать земли у России.