Новым президентом Эстонии может стать русофоб, который настраивает население против русскоязычных жителей и посягает на территорию России. В республике это называют "войной памяти".

Речь идёт об эстонском консерваторе Хенне Пыллуаасе, который требует пересмотреть границу с Россией. Политик, являющийся кандидатом в президенты Эстонии, выступает против ратификации пограничного договора, ссылаясь на документ столетней давности.

По мнению заместителя директора института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Пыллуаас преследует сразу несколько целей. Во-первых, он хочет сплотить избирателей перед лицом мнимого внешнего врага. Во-вторых, продолжить тренд на преследование русскоязычного населения Эстонии, которое составляет как минимум треть страны. В Эстонии это оправдывают "войной памяти" - идеей необходимости осуждения советской "оккупации" и возложения ответственности на преемника СССР - Россию, пишет портал "Народные новости".

В-третьих, кандидат в президенты пытается простимулировать НАТО на укрепление своих позиций в Восточной Европе. И, наконец, в-четвёртых, Пыллуаас хочет возобновить обсуждение "проблемы" границы.