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"Война памяти": Новым президентом Эстонии может оказаться русофоб, посягнувший на земли России

06 июля 2021, 17:45  •  74 • Политика
Новым президентом Эстонии может стать русофоб, который настраивает население против русскоязычных жителей и посягает на территорию России. В республике это называют "войной памяти".
Речь идёт об эстонском консерваторе Хенне Пыллуаасе, который требует пересмотреть границу с Россией. Политик, являющийся кандидатом в президенты Эстонии, выступает против ратификации пограничного договора, ссылаясь на документ столетней давности.
По мнению заместителя директора института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Пыллуаас преследует сразу несколько целей. Во-первых, он хочет сплотить избирателей перед лицом мнимого внешнего врага. Во-вторых, продолжить тренд на преследование русскоязычного населения Эстонии, которое составляет как минимум треть страны. В Эстонии это оправдывают "войной памяти" - идеей необходимости осуждения советской "оккупации" и возложения ответственности на преемника СССР - Россию, пишет портал "Народные новости".
В-третьих, кандидат в президенты пытается простимулировать НАТО на укрепление своих позиций в Восточной Европе. И, наконец, в-четвёртых, Пыллуаас хочет возобновить обсуждение "проблемы" границы.
Эстония не заключила соглашение с Россией по собственной инициативе, чтобы подчеркнуть территориальные претензии. Де-факто Таллин претендует на территории России. В этом смысле позиция Эстонии напоминает Японию, - отметил Шаповалов.

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