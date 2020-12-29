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"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
29 декабря 2020, 10:40 • 113 • Политика
Турция включила часть России в свои территории. И этой новой географии уже учат молодёжь в университетах. Военный корреспондент Юрий Котенок показал карту. "Война неизбежна", - отметил он.
Котенок сделал перепост из Telegram-канала "Синяя Борода". Там представлена карта, отражающая турецкую концепцию "Один народ - пять государств". Авторы саркастично называют это "замечательной идеей", но русским остаётся только лишь ругать самих себя за то, что подобное допускают.
В посте говорится, что несколько лет назад на телевидении эксперты посмеивались над подобной концепцией, а теперь эта карта тюркского влияния вполне легально существует в турецких учебниках для университетов. На территории России "подозрительно много розовенького", пишут авторы.
"Ребята, это не придумки, а планы "мужика", "человека слова", "партнёра" Эрдогана и Ко. Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях", - отметил автор Telegram-канала "Военкор Котенок".
Скриншот: Telegram/@voenkorKotenok
Перечисленные журналистом характеристики Эрдогана взяты из фраз президента России. В ходе большой пресс-конференции 17 декабря он назвал турецкого коллегу "мужчиной", который "хвостом не виляет", а несколько дней назад "человеком слова". О партнёрстве России и Турции в различных ситуациях Путин говорил неоднократно.
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