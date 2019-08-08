"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе

Ранее в ДНР сообщили о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям в регионе, украинские войска привели в высшую степень боеготовности.

Эксперт, оценивая данные, заговорил о том, что Киев вполне может решиться на "страшную бойню" в Донбассе.

"Видимо, они хотят "оживить" законсервированный конфликт", - предположил глава Центра изучения проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин.

В беседе с Ura.ru он не исключил того, что в регионе "война начнется с новой силой", а ВСУ могут "шарахнуть так, что мало не покажется". Причем уже скоро. Тем самым они могут спровоцировать ополченцев на ответный огонь.

По предположению эксперта, все эти события могли произойти минувшей ночью.

"ДНР будет вынуждена ответить, - поясняет эксперт. - И война начнется с новой силой".