|
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
06 ноября 2020, 23:10 • 126 • Политика
Американист Рафаэль Ордуханян спрогнозировал реакцию общественности в США на скорое оглашение итогов президентских выборов. Он заявил, что американцы даже не дождались результатов голосования - на улицах страны уже происходят убийства, насилие, мародёрство: "Война началась".
Политолог, американист Рафаэль Ордуханян спрогнозировал реакцию общественности в США на скорое оглашение итогов президентских выборов.
В ходе прямой трансляции на канале Царьград эксперт выразил уверенность, что сторонники демократов и республиканцев не примирятся в любом случае. Накопившиеся же противоречия, по его мнению, неизбежно приведут к фактически гражданской войне. Более того, уже привели.
Он добавил, что ожидал подобного исхода уже давно, потому что можно было заметить массу предпосылок к такому развитию событий.
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 ноября 2020, 17:25
|
01 ноября 2020, 15:35
|
03 ноября 2020, 11:35
|
31 октября 2020, 02:00
|
02 ноября 2020, 05:20
|
02 ноября 2020, 01:40
|
06 ноября 2020, 03:55