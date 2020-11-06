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"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов

06 ноября 2020, 23:10  •  126 • Политика
Американист Рафаэль Ордуханян спрогнозировал реакцию общественности в США на скорое оглашение итогов президентских выборов. Он заявил, что американцы даже не дождались результатов голосования - на улицах страны уже происходят убийства, насилие, мародёрство: "Война началась".
Политолог, американист Рафаэль Ордуханян спрогнозировал реакцию общественности в США на скорое оглашение итогов президентских выборов.
В ходе прямой трансляции на канале Царьград эксперт выразил уверенность, что сторонники демократов и республиканцев не примирятся в любом случае. Накопившиеся же противоречия, по его мнению, неизбежно приведут к фактически гражданской войне. Более того, уже привели.
Война уже началась. Давайте называть вещи своими именами. Нам всё кажется, такое возможно только где-то на другой планете, но нет - идёт совершенно конкретная гражданская война. Людей убивают, женщин насилуют, дома сжигают и разворовывают, уничтожаются бизнесы, торговые центры, граждан таранят на грузовиках. Что ещё нужно? - заметил эксперт.
Он добавил, что ожидал подобного исхода уже давно, потому что можно было заметить массу предпосылок к такому развитию событий.
Соединённые Штаты являются сгустком противоречий. Мы видим кричащие социальные противоречия между богатыми и бедными, борьбу белых пригородов и чёрных городов, межконфессиональные конфликты. Можно перечислять очень долго: это ещё и гендерные, нравственные противоречия, потеря ориентиров в жизни, - подчеркнул американист.

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