"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов

Политолог, американист Рафаэль Ордуханян спрогнозировал реакцию общественности в США на скорое оглашение итогов президентских выборов.

В ходе прямой трансляции на канале Царьград эксперт выразил уверенность, что сторонники демократов и республиканцев не примирятся в любом случае. Накопившиеся же противоречия, по его мнению, неизбежно приведут к фактически гражданской войне. Более того, уже привели.

Война уже началась. Давайте называть вещи своими именами. Нам всё кажется, такое возможно только где-то на другой планете, но нет - идёт совершенно конкретная гражданская война. Людей убивают, женщин насилуют, дома сжигают и разворовывают, уничтожаются бизнесы, торговые центры, граждан таранят на грузовиках. Что ещё нужно? - заметил эксперт.

Он добавил, что ожидал подобного исхода уже давно, потому что можно было заметить массу предпосылок к такому развитию событий.