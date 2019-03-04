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"Война между Индией и Пакистаном искусственная": Эксперт оценил вероятность обострения конфликта

04 марта 2019, 18:24  •  54 • В мире
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что "война между Индией и Пакистаном искусственная", стороны давно конфликтуют, но в своем противостоянии не заходят слишком далеко, поэтому в ближайшее время вряд ли можно ожидать обострения ситуации.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал новую перестрелку индийских и пакистанских военных в Кашмире и отметил, что спор между странами о территории Кашимира давний, и мир вряд ли в ближайшем будущем ожидает серьезное обострение этого конфликта.
Напомним, в понедельник, 4 марта, около 00:30 по московскому времени Индия и Пакистан обстреливали позиции друг друга в Кашмире. Представитель индийского оборонного ведомства подполковник Девендер Ананд заявил, что бой продолжался более трех часов.
"Там живут индусы и мусульмане, и их искусственно разделили, поэтому они выясняют отношения", - рассказал эксперт в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что ситуацию в регионе дестабилизируют и радикальные исламисты, обосновавшиеся там еще со времен советско-афганской войны.
Индия, по словам собеседника издания, не поддерживает ни один проект Соединенных Штатов, и развивается в рамках ОДКБ и ШОС. Пакистан, в свою очередь, тоже стремится освободиться от "мягких лап Америки" и стать незваисимым. "И война, которая там происходит, она достаточно искусственная", - заявил эксперт, отметив, что вероятность наступления полномасштабных военных действий сохраняется, однако сейчас к этому нет никаких предпосылок.
"Я не жду серьезного обострения, это могут быть такие конфликты на границе или еще что-то. Они выясняют отношения, но не заходят далеко", - подытожил Матвийчук.

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