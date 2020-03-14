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"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
14 марта 2020, 01:35 • 136 • В мире
Украинский журналист "набросился" с оскорблениями на второго секретаря посольства РФ в Киеве. Мужчина кричал, что "идёт война", и нецензурно выражался в адрес России. В итоге украинец получил отпор и был послан подальше.
В соцсетях появилось видео украинского канала ВБТ, на котором запечатлена "встреча" журналиста с российским дипломатом. На кадрах видно, что украинец начинает беседу в нормальном тоне, задавая вопрос о действиях посольства России, направленных на защиту русскоязычного населения Украины.
Секретарь российского посольства Трофименков при этом вежливо отвечает, что поддержка русскоязычных и дальше будет осуществляться.
Затем работник СМИ перешёл на "мову" и повысил тон. С криками "Ганьба!" (позор), "Мерзавцы!" и другими оскорблениями он начал провоцировать дипломата на конфликт.
Трофименков при этом сохранял полное спокойствие, но журналист не унимался, крича о "войне" в Донбассе и нецензурно оскорбляя Россию и власти страны.
В итоге дипломат терпеть такого отношения не стал и спокойно послал украинца куда подальше. Однако журналист продолжил агрессивные провокации, за что и получил "поджопник" от дипломата.
В Сети поддержали действия секретаря российского посольства, отметив, что украинцу ещё "мало досталось".
"Жалко, что статус не позволил добавить", - написал semen476.
"Быдлу только кнут", - добавил Евлампий.
Фото: Скриншот/Твиттер/Ray
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