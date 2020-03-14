"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор

В соцсетях появилось видео украинского канала ВБТ, на котором запечатлена "встреча" журналиста с российским дипломатом. На кадрах видно, что украинец начинает беседу в нормальном тоне, задавая вопрос о действиях посольства России, направленных на защиту русскоязычного населения Украины.

Секретарь российского посольства Трофименков при этом вежливо отвечает, что поддержка русскоязычных и дальше будет осуществляться.

Затем работник СМИ перешёл на "мову" и повысил тон. С криками "Ганьба!" (позор), "Мерзавцы!" и другими оскорблениями он начал провоцировать дипломата на конфликт.

Трофименков при этом сохранял полное спокойствие, но журналист не унимался, крича о "войне" в Донбассе и нецензурно оскорбляя Россию и власти страны.

В итоге дипломат терпеть такого отношения не стал и спокойно послал украинца куда подальше. Однако журналист продолжил агрессивные провокации, за что и получил "поджопник" от дипломата.

В Сети поддержали действия секретаря российского посольства, отметив, что украинцу ещё "мало досталось".

"Жалко, что статус не позволил добавить", - написал semen476.

"Быдлу только кнут", - добавил Евлампий.

Фото: Скриншот/Твиттер/Ray