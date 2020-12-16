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"Война и мир": Норкин указал на хитрый шаг Путина в первый же день президентства Байдена

16 декабря 2020, 16:30  •  63 • Политика
Журналист Андрей Норкин в подкасте "Война и мир" указал на хитрый шаг президента России Владимира Путина в первый же день президентства Джо Байдена.
Накануне стало известно, что Джо Байден официально избран президентом США. В его пользу высказалось большинство выборщиков, таким образом, многострадальная кампания была завершена. Президент России Владимир Путин, как и было обещано ранее, поздравил избранного президента США, как только появились эти данные.
В США поздравления Путина ждали чуть ли не больше, чем официальных результатов выборов. Более того, звучали требования поздравить Байдена ещё до вступления в силу решения выборщиков. В Кремле отвечали, что не станут торопить события - предстоит соблюсти процедуру. Кроме того, добавляли: Россия намерена сотрудничать с любым президентом США, так что не стоит превращать поздравление в инструмент для политической манипуляции.
Андрей Норкин, комментируя итоги выборов в США в подкасте "Война и мир" на радио "КП", отметил хитрый шаг Путина.
"Закончилась многострадальная, очень долгая избирательная кампания в Соединённых Штатах, - сказал Норкин, иронично добавив: - Владимир Путин утвердил в должности президента США Джозефа Байдена… Кстати, американцы согласились, потому что коллегия выборщиков свой выбор сделала, и Путин сразу отправил поздравительную телеграмму. Так что как ни крути, так оно и получается".
Действительно, о поздравлении Путина написали чуть ли не все средства массовой информации в США, хотя де-факто его телеграмма содержала лишь несколько слов и была написана официальным языком. Казалось бы, что тут анализировать? Тем не менее пауза, взятая российским лидером, оказалась удачным и умным шагом.
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