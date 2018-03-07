"Война без войсковых операций": США тратят миллиарды на подрыв суверенитета России

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Комиссия по защите государственного суверенитета Совета Федерации 6 марта представила доклад о вмешательстве США во внутренние дела России. Согласно проведенному анализу, Вашингтон тратит миллиарды на подрывную деятельность в нашей стране, а на российском направлении работают свыше полусотни сотрудников ЦРУ

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета с 2011 отмечает "скачок активности" со стороны США в деле вмешательства во внутренние дела России, пик которого пришелся на 2018 год. Если говорить о цифрах, то, по словам главы комиссии Андрея Климова, речь идет о более 80 попытках.

"На территории США кибератаки с территории Российской Федерации составляют два-три процента. Кибератаки со стороны США в сторону РФ - 25-27%", – заявил Климов.

Планированием "активных операций" занимаются от 500 до 700 сотрудников ЦРУ, которых поддерживают тысячи чиновников Госдепа, Конгресса, Пентагона и сотрудников различных НПО. "Та политическая машина, которая на них работает - это монстр", - сказал сенатор. Что касается финансовой составляющей, то речь идет о миллиардах рублей.

"По итогам 2016 года эта цифра составила 72 миллиарда рублей. Посчитайте по тому курсу, сколько это в долларах. Получатели — примерно 4,5 тысячи наших неправительственных организаций", – сообщил член комиссии и Совета Федерации Олег Морозов.

Стоит отметить, что хотя в этом году активность американского вмешательства достигла кульминации в связи с выборами президента России, это фундаментальный процесс, зафиксированный в основополагающих документах внешней политики Соединенных Штатов.

"У них в законодательстве США, в официально объявленных национальных доктринах, разного рода постановлениях Сената и Палаты представителей, в разного рода директивах, как закрытых, так и открытых, прямо указываются цели. А цель там у них одна, она в этом законе прописана, 212 секция, что все эти меры направлены "against the Russian Federation", – заметил Андрей Климов.

С чем связана системность американского вмешательства? С глубинными процессами мировой политики – "кризисом однополярного мира и военного сдерживания", объяснил Морозов.

Климов: Почему вмешательство США в суверенитет России усилится

Наиболее уязвимой областью для внешнего влияния, по оценкам временной комиссии Совфеда, является финансово-экономический сектор. По степени его защищенности Россия находится на 14 месте. Зато, будучи в тройке "глобальных суверенитетов", Москва вместе с Пекином и Вашингтоном обладает одним из трех сильнейших "военных суверенитетов" в мире.

Основываясь на своем анализе, парламентская комиссия прогнозирует рост деструктивных действий со стороны Соединенных Штатов. На то имеются несколько причин, которые озвучил Климов. Во-первых, Россия – единственная страна, способная дать "ощутимый ответ" давлению Вашингтона. Сенатор напомнил, что очередной подобный ответ состоялся совсем недавно, когда Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новые стратегические вооружения России.

Во-вторых, в США продолжается "глубочайший кризис власти". Речь идёт о "разборках" Дональда Трампа и Конгресса по поводу "российского вмешательства" в выборы за Атлантикой. И вот через выпячивание этой "русской угрозы" американский истеблишмент стремится сплотить своих граждан. В-третьих, нападки на Москву не имеют экономических издержек, т.к. объемы торговли двух стран мизерные, в сравнении с ЕС и Китаем.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Идёт война без войсковых операций. Сегодняшнее поле битвы - наши президентские выборы", - подчеркнул Климов.

Либеральные СМИ часто ставят под сомнение работу Совфеда по защите суверенитета, приводя весьма сомнительные аргументы. "То, что мы занимаемся защитой суверенитета - это показатель нашей силы или слабости? Может, не надо такому сильному государству, как Россия, беспокоиться об этом?", - спрашивают они.

Ответ главы комиссии Климова застал критиков врасплох: "А США – сильное государство? Испугались 13 граждан России и пары твитов РТ". Парадокс состоит в том, что, вмешиваясь в дела сотни государств, Вашингтон панически боится того же самого в отношении себя. Как гласит одна кавказская пословица: "Обманщик всегда кричит громче правдивого".

Путин: ФСБ предотвратила 25 терактов и сберегла русское оружие

Так что, несмотря на вопли противников, власти ведут активную работу, чтобы воспрепятствовать любым посягательствам извне как со стороны суверенных государств, как США, так и террористических организаций, как ИГИЛ (запрещена в России). Накануне Владимир Путин поблагодарил Федеральную службу безопасности за предотвращение 25 терактов на территории России в прошлом году и за сохранение в тайне разработок новых видов русского оружия.

Гасанов Камран