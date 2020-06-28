"Война башен" против поправок в Конституцию: Михеев предупредил о новой акции

Политолог Сергей Михеев в эфире канала Царьград заявил, что в России есть группа граждан, составляющих абсолютное меньшинство, которые в настоящее время заняты кампанией по дискредитации поправок в Конституцию РФ и самого голосования по реформе.

Эти люди очень активны и претендуют на особое отношение к себе. К тому же они мотивированы деньгами и внешними центрами управления. Их нынешняя задача заключается в снижении явки, в том числе путём вбросов о якобы плохой организации всенародного голосования.

Михеев уверен, что в дальнейшем этой группой граждан будет запущена новая информационная акция, уже после подведения итогов.

Так, если поправки будут приняты и подтверждены мнением народа, провокаторы будут заявлять о всяческих надуманных нарушениях в ходе процедуры, чтобы поставить под вопрос итоги голосования.

Это классическая технология, подчеркнул Михеев. Он предупредил, что такое развитие событий можно ожидать с почти стопроцентной уверенностью.