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"Война башен" против поправок в Конституцию: Михеев предупредил о новой акции
28 июня 2020, 19:00 • 66 • Политика
Политолог Сергей Михеев предупредил о новой акции в рамках "войны башен" против поправок в Конституцию РФ. Он выразил уверенность, что после подведения итогов всенародного голосования провокаторами будет запущен новый этап кампании. Они будут всячески стараться поставить под вопрос его итоги.
Политолог Сергей Михеев в эфире канала Царьград заявил, что в России есть группа граждан, составляющих абсолютное меньшинство, которые в настоящее время заняты кампанией по дискредитации поправок в Конституцию РФ и самого голосования по реформе.
Эти люди очень активны и претендуют на особое отношение к себе. К тому же они мотивированы деньгами и внешними центрами управления. Их нынешняя задача заключается в снижении явки, в том числе путём вбросов о якобы плохой организации всенародного голосования.
Михеев уверен, что в дальнейшем этой группой граждан будет запущена новая информационная акция, уже после подведения итогов.
Так, если поправки будут приняты и подтверждены мнением народа, провокаторы будут заявлять о всяческих надуманных нарушениях в ходе процедуры, чтобы поставить под вопрос итоги голосования.
Это классическая технология, подчеркнул Михеев. Он предупредил, что такое развитие событий можно ожидать с почти стопроцентной уверенностью.
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