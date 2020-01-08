"Война... 2020 начинается кровавой зарей": база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim. О повторном обстреле авиабазы "Айн аль-Асад" на западе Ирака также пишет телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свой источник.

Что за удары

По данным Fars News, источник в Минобороны Ирана сообщил агентству, что ракетный удар якобы был нанесен силами Воздушно-космической гвардии исламской революции. Отмечается, что "Айн-аль-Асад" является самой крупной американской базой в Ираке.

Предположительно, удар был нанесен высокоточными управляемыми баллистическими ракетами Fateh-110.

Fars News также цитирует заявление Корпуса стражей исламской революции, который назвал ракетный удар по базе США в Ираке "жестокой местью за убийство генерала Сулеймани". Америка же в этом заявлении была названа "великим сатаной и вампиром".

Скриншот: Twitter/@LavenderNRed

По данным Reuters, которое ссылается на представителя властей США, в настоящее время нет данных о том, есть ли пострадавшие в ходе ракетного обстрела и какой нанесен материальный урон.

В то же время ABC News сообщает, что ракетным ударам подверглись несколько американских объектов в Ираке, среди них - база США в Эрбиле.

Разнятся и данные о числе выпущенных ракет. Источники телеканала Al Mayadeen сообщают о шести ракетах. В то же время Sky News Arabiya сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах Ирака о девяти баллистических ракетах.

Нанесен значительный ущерб?

Как сообщают некоторые источники, авиабазе "Айн-аль-Асад" нанесен значительный ущерб. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем заявлении сообщил, что ведомство еще только работает "над первоначальной оценкой ущерба".

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, о ракетных атаках на американские объекты в Ираке сразу был оповещен президент США Дональд Трамп, который "внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности".

Известно, что Трамп готовит обращение в связи с ударом по американской базе, которое должно прозвучать утром в среду, 8 января. Тележурналист Владимир Соловьёв, комментируя удары, пишет в личном телеграм-канале:

Готовят телеобращение Трампа. Война в Заливе практически неизбежна. Сложно сейчас себе представить иное развитие этого кризиса. 2020 начинается кровавой зарей.

"Началась жестокая месть"

Итак, иранские СМИ уверены, что эти удары и есть часть "жестокой мести", ранее обещанной властями страны. События развиваются с 3 января этого года, когда США нанесли ракетный удар по территории аэропорта Багдада, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Позднее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранские власти уже разработали 13 сценариев мести Вашингтону за гибель генерала Сулеймани, при этом даже самый щадящий из вариантов мести может стать "историческим кошмаром" для Америки. Он подчеркнул, что американцы знают о своей уязвимости перед ответом со стороны Ирана.

"Если силы Соединённых Штатов не захотят самостоятельно покинуть регион, мы заставим их это сделать", - добавил Али Шамхани.

Выступая во вторник, 7 января, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны ожидать ответных действий со стороны Ирана в связи с убийством генерала Сулеймани в Ираке.

"Я думаю, что мы должны ожидать, что они будут мстить каким-то образом", - сказал Эспер на брифинге в Пентагоне, добавив, что такие ответные меры могут быть предприняты или через поддерживаемые Ираном группировки за пределами Ирана, или даже "своими собственными руками".

"Мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. И тогда мы будем адекватно реагировать на всё, что они сделают", - добавил Эспер.

Как добавляет радио Sputnik, в Белом доме убийство генерала Сулеймани считают вынужденным. Там настаивают, что операция была проведена "в целях защиты". Международные эксперты к подобной трактовке событий относятся, прямо скажем, с сомнением. В России считают убийство Сулеймани нарушением всех возможных норм международного права, о чём открыто заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.