"Войдёт в историю": Депутат "Слуги народа" расплакалась на заседании Рады - фото

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" расплакалась на заседании из-за того, что ей не дали зачитать её правки к законопроекту. Об этом сообщила журналистка Ольга Шарий.

Инцидент произошёл во время обсуждения законопроекта о транзите газа. Девушка-депутат расплакалась, когда ей не дали зачитать её правки к документу. При этом коллега девушки попросил её не плакать, потому что ей "ещё рожать".

"Слуга народа - уже войдёт в историю точно", - комментирует Ольга Шарий на своём tg-канале.

Напомним, что создатель партии и президент Украины Владимир Зеленский 31 октября также попал в новости благодаря сразу нескольким курьёзам. Во-первых, во время заседания комиссии НАТО - Украина украинскому лидеру забыли дать слово. Во-вторых, фото мероприятия стало мемом из-за того, что Зеленский выглядел на нём как студент или официант.

Фото: Telegram-канал ОЛЬГА ШАРИЙ