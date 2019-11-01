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"Войдёт в историю": Депутат "Слуги народа" расплакалась на заседании Рады - фото

01 ноября 2019, 09:24  •  231 • Политика
Депутат от "Слуги народа" расплакалась из-за того, что ей не захотели дать зачитывать её правки. "Рядом коллега попросил её не плакать, потому что ей "ещё рожать". Слуга народа - уже войдёт в историю точно", - пишет Ольга Шарий.
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" расплакалась на заседании из-за того, что ей не дали зачитать её правки к законопроекту. Об этом сообщила журналистка Ольга Шарий.
Инцидент произошёл во время обсуждения законопроекта о транзите газа. Девушка-депутат расплакалась, когда ей не дали зачитать её правки к документу. При этом коллега девушки попросил её не плакать, потому что ей "ещё рожать".
"Слуга народа - уже войдёт в историю точно", - комментирует Ольга Шарий на своём tg-канале.
Напомним, что создатель партии и президент Украины Владимир Зеленский 31 октября также попал в новости благодаря сразу нескольким курьёзам. Во-первых, во время заседания комиссии НАТО - Украина украинскому лидеру забыли дать слово. Во-вторых, фото мероприятия стало мемом из-за того, что Зеленский выглядел на нём как студент или официант.
Фото: Telegram-канал ОЛЬГА ШАРИЙ

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