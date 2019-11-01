|
"Войдёт в историю": Депутат "Слуги народа" расплакалась на заседании Рады - фото
01 ноября 2019, 09:24 • 231 • Политика
Депутат от "Слуги народа" расплакалась из-за того, что ей не захотели дать зачитывать её правки. "Рядом коллега попросил её не плакать, потому что ей "ещё рожать". Слуга народа - уже войдёт в историю точно", - пишет Ольга Шарий.
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" расплакалась на заседании из-за того, что ей не дали зачитать её правки к законопроекту. Об этом сообщила журналистка Ольга Шарий.
Инцидент произошёл во время обсуждения законопроекта о транзите газа. Девушка-депутат расплакалась, когда ей не дали зачитать её правки к документу. При этом коллега девушки попросил её не плакать, потому что ей "ещё рожать".
Напомним, что создатель партии и президент Украины Владимир Зеленский 31 октября также попал в новости благодаря сразу нескольким курьёзам. Во-первых, во время заседания комиссии НАТО - Украина украинскому лидеру забыли дать слово. Во-вторых, фото мероприятия стало мемом из-за того, что Зеленский выглядел на нём как студент или официант.
Фото: Telegram-канал ОЛЬГА ШАРИЙ
Подпишитесь на нас
Загрузка...
231
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 октября 2019, 18:54
|
29 октября 2019, 06:39
|
28 октября 2019, 02:54
|
26 октября 2019, 13:39
|
30 октября 2019, 08:39
|
26 октября 2019, 02:09
|
29 октября 2019, 06:39