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"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию

11 октября 2019, 06:24  •  139 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции. "Таки войдёт в историю. Как самый главный балабол", - высмеяли сомнительное достижение украинского лидера в соцсетях.
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Его пресс-марафон длился 8 часов и 45 минут. По окончании пресс-конференции украинскому лидеру вручили соответствующий сертификат.
"Зеленский таки войдёт в историю. Как самый главный балабол", - прокомментировала в Twitter мировой рекорд президента Украины журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Клованы. Теперь Зе пускай выясняет, кто его так подставил и выставил на посмешище!" - СOFFE.ОТИКИ @kotik70.
"Укрошоу продолжается!" - смеётся Алексей Голубев @e5xG7nHIH1kro4g.
Напомним, что предыдущим держателем рекорда был президент Белоруссии Александр Лукашенко. На пресс-конференции в 2017 году он общался с прессой 7 часов 21 минуту. Также следует отметить президента Франции Эммануэля Макрона, который 18 марта этого года принял участие в дебатах, посвящённых будущему страны, которые продолжались восемь часов.
Фото: скриншот Twitter/@kotik70

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