"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Его пресс-марафон длился 8 часов и 45 минут. По окончании пресс-конференции украинскому лидеру вручили соответствующий сертификат.

"Зеленский таки войдёт в историю. Как самый главный балабол", - прокомментировала в Twitter мировой рекорд президента Украины журналистка и блогер Юлия Витязева. "Клованы. Теперь Зе пускай выясняет, кто его так подставил и выставил на посмешище!" - СOFFE.ОТИКИ @kotik70. "Укрошоу продолжается!" - смеётся Алексей Голубев @e5xG7nHIH1kro4g.

Напомним, что предыдущим держателем рекорда был президент Белоруссии Александр Лукашенко. На пресс-конференции в 2017 году он общался с прессой 7 часов 21 минуту. Также следует отметить президента Франции Эммануэля Макрона, который 18 марта этого года принял участие в дебатах, посвящённых будущему страны, которые продолжались восемь часов.

Фото: скриншот Twitter/@kotik70