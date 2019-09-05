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"Войдет в сборники": Кадырова повеселила шутка Путина о рождаемости в Чечне

05 сентября 2019, 22:09  •  48 • В мире
Президент России Владимир Путин в шутку сравнил рождаемость в Чечне и Японии. Глава ЧР Рамзан Кадыров позднее на странице в соцсети написал, что искрометная шутка войдет в сборник афоризмов главы государства. "Юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет президент России Владимир Путин", - отметил он.
Президент России Владимир Путин пошутил в ходе заседания на ВЭФ-2019 о рождаемости Японии и в российских регионах Чечне и Дагестане. Глава государства иронично прокомментировал заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние.
Путин отметил, что в Чечне и Дагестане люди ходят в прежнем темпе. А вот рождаемость в этих российских регионах - в три раза больше, подчеркнул он. "Вопрос в том, на что тратить энергию", - шутливо заметил глава государства.
Рамзан Кадыров оценил юмор Путина. На странице в телеграм-канале он отметил, что шутка о рождаемости, по всей видимости, войдет в сборник афоризмов российского лидера.
"Юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет президент России Владимир Путин. Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента", - написал Кадыров.

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