"Войдет в сборники": Кадырова повеселила шутка Путина о рождаемости в Чечне

Президент России Владимир Путин пошутил в ходе заседания на ВЭФ-2019 о рождаемости Японии и в российских регионах Чечне и Дагестане. Глава государства иронично прокомментировал заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние.

Путин отметил, что в Чечне и Дагестане люди ходят в прежнем темпе. А вот рождаемость в этих российских регионах - в три раза больше, подчеркнул он. "Вопрос в том, на что тратить энергию", - шутливо заметил глава государства.

Рамзан Кадыров оценил юмор Путина. На странице в телеграм-канале он отметил, что шутка о рождаемости, по всей видимости, войдет в сборник афоризмов российского лидера.

"Юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет президент России Владимир Путин. Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента", - написал Кадыров.