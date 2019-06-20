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"Вовремя отреагировали": Президент Молдавии запостил в соцсети видео рухнувшей девятиэтажки
20 июня 2019, 04:39 • 54 • В мире
Президент Молдавии Игорь Додон запостил в соцсети видеоролик, на котором запечатлено обрушение девятиэтажного дома. "Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели эвакуировать жителей", - оптимистично настроен глава государства.
ЧП случилось в молдавском городе Атаки. Обрушилась часть многоэтажки, стоявшей близ берега Днестра.
Как отметил Додон, о грядущем обвале было известно заранее и жильцов успели эвакуировать. По предварительным данным, дом покинули 46 человек. Буквально через считанные минуты после этого дом начал с грохотом рушиться.
По словам президента, срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обошлось без жертв, тем, кто остался без крыши над головой, глава государства обещал помощь. При этом в комментариях встревоженные молдаване просят организовать проверки всех домов, которые старше 30 лет. Кстати, пользователи сообщили, что обрушившееся здание не было старым – оно возводилось около 40 лет назад.
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