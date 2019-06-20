"Вовремя отреагировали": Президент Молдавии запостил в соцсети видео рухнувшей девятиэтажки

ЧП случилось в молдавском городе Атаки. Обрушилась часть многоэтажки, стоявшей близ берега Днестра.

Как отметил Додон, о грядущем обвале было известно заранее и жильцов успели эвакуировать. По предварительным данным, дом покинули 46 человек. Буквально через считанные минуты после этого дом начал с грохотом рушиться.

По словам президента, срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обошлось без жертв, тем, кто остался без крыши над головой, глава государства обещал помощь. При этом в комментариях встревоженные молдаване просят организовать проверки всех домов, которые старше 30 лет. Кстати, пользователи сообщили, что обрушившееся здание не было старым – оно возводилось около 40 лет назад.