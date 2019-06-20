Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Уловка-22». Неожиданное исключение из правил
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняем...
"700 тысяч - и через месяц паспорт твой": Жириновский рассказал, как р...
Главная / В мире

"Вовремя отреагировали": Президент Молдавии запостил в соцсети видео рухнувшей девятиэтажки

20 июня 2019, 04:39  •  54 • В мире
Президент Молдавии Игорь Додон запостил в соцсети видеоролик, на котором запечатлено обрушение девятиэтажного дома. "Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели эвакуировать жителей", - оптимистично настроен глава государства.
ЧП случилось в молдавском городе Атаки. Обрушилась часть многоэтажки, стоявшей близ берега Днестра.
Как отметил Додон, о грядущем обвале было известно заранее и жильцов успели эвакуировать. По предварительным данным, дом покинули 46 человек. Буквально через считанные минуты после этого дом начал с грохотом рушиться.
По словам президента, срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обошлось без жертв, тем, кто остался без крыши над головой, глава государства обещал помощь. При этом в комментариях встревоженные молдаване просят организовать проверки всех домов, которые старше 30 лет. Кстати, пользователи сообщили, что обрушившееся здание не было старым – оно возводилось около 40 лет назад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 01:24
Русское финансовое общество оказалось в санкционном списке, составленном в США
20 июня 2019, 04:39
Жить, часов не наблюдая: В Норвегии хотят создать первый в мире "остров безвременья"
19 июня 2019, 21:54
«Войны будущего»: в США призывают создать ядерные боеприпасы малой мощности для противостояния России
19 июня 2019, 15:39
Пентагон сменил менеджера на служаку: Что означает отставка Шанахана
19 июня 2019, 08:54
Помощь под проценты: в США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России
20 июня 2019, 04:39
"Вовремя отреагировали": Президент Молдавии запостил в соцсети видео рухнувшей девятиэтажки
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:09
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
20 июня 2019, 01:24
"Никаких серьёзных результатов сегодня не ждём": Оператор Nord Stream 2 - о...
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
20 июня 2019, 01:24
Дорого и Унизительно. Польша купила газ в США (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
15 июня 2019, 00:54
«Вышел за рамки»: на Украине признали неконституционными действия Порошенко по созданию регулятора в энергетике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.