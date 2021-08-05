"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе

Зеленский предложил жителям Донбасса покинуть Украину, если они считают себя русскими. "Что за маразм?! Они кем себя должны чувствовать? Инками? Шумерами? Ацтеками? Полинезийцами? Или зулусами?" – интересуется Сатановский.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. Политолог и экономист Евгений Сатановский ответил украинскому лидеру.

Прежде всего, эксперт отметил, что нынешний президент Украины уже не первый раз публично говорит полную чушь. По мнению Сатановского, Зеленский, уйдя со сцены, всё никак не может выйти из роли украинского националиста-бандеровца.

Политолог указал, что украинскому лидеру, что, учитывая его происхождение, ему явно не следует влезать в вопросы о том, кто где жил и где чья земля. Но, к сожалению, молчать Зеленский не может и не будет, поэтому имеет смысл намекнуть, считает эксперт.

Вовчик, ша! А то ведь он точно со своим болтливым языком до нехороших последствий договорится. Причём не только для себя лично - кому он, вообще-то интересен, но и для Украины в целом,

- написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Он напомнил, что за слова и действия глав государств всегда отвечают их страны. И Украина в этом плане не исключение. Никто не будет разбираться, серьёзно говорил Зеленский, или нет.

Также политолог указал на абсолютную абсурдность требования к считающих себя русскими, уезжать в Россию. Никто в мире подобного себе не позволяет по отношению к своим гражданам, подчеркнул Сатановский.

Что за маразм?! Они кем себя должны чувствовать? Инками? Шумерами? Ацтеками? Полинезийцами? Или зулусами?

- задаёт Зеленскому 7 неудобных вопросов политолог.