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"Вовчик, что ты хочешь почитать?": Бывший "неразлучник" публично высмеял Зеленского
03 декабря 2021, 15:45 • 298 • Политика
Бывший "неразлучник" президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал главой администрации президента и получил в народе такое прозвище из-за того, что почти всё время находился возле Зеленского, высмеял своего бывшего друга и шефа публично. "Вовчик, что ты хочешь почитать?" - расхохотался он.
В частности, Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома своего аккаунта в Telegram.
"Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу", - написал он с хохочущими смайликами.
Он отметил, что считает команду Зеленского "сказочно тупой". В конце он также написал, что знает о том, что попыткой взлома занималась СБ, и даже назвал данные главы ведомства.
Он также в доказательство прикрепил скриншоты нескольких сообщений от службы поддержки мессенджера с уведомлением о попытке входа в аккаунт.
Напомним, Богдан ушёл в отставку в феврале прошлого года. По данным СМИ, причиной увольнения стал затянувшийся личный конфликт политика с украинским президентом.
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