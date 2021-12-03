"Вовчик, что ты хочешь почитать?": Бывший "неразлучник" публично высмеял Зеленского

Бывший "неразлучник" президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал главой администрации президента и получил в народе такое прозвище из-за того, что почти всё время находился возле Зеленского, высмеял своего бывшего друга и шефа публично. "Вовчик, что ты хочешь почитать?" - расхохотался он.

В частности, Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома своего аккаунта в Telegram.

"Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу", - написал он с хохочущими смайликами.

Он отметил, что считает команду Зеленского "сказочно тупой". В конце он также написал, что знает о том, что попыткой взлома занималась СБ, и даже назвал данные главы ведомства.

Он также в доказательство прикрепил скриншоты нескольких сообщений от службы поддержки мессенджера с уведомлением о попытке входа в аккаунт.

Напомним, Богдан ушёл в отставку в феврале прошлого года. По данным СМИ, причиной увольнения стал затянувшийся личный конфликт политика с украинским президентом.