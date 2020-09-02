"Вован и Лексус давно уже как бельмо на глазу": Малькевич призвал пранкеров готовиться к блокировке

Видеопортал YouTube отказал Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову, которые более известны под псевдонимами Лексус и Вован, в получении "Серебряной кнопки", которую дают всем блогерам, набравшим более 100 тысяч подписчиков. Ситуацию для Царьграда прокомментировал первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он признался, что знает о ситуации из первых рук. Эксперт подчеркнул, что двух мнений в данном вопросе быть не может. Совершенно очевидно, что это ещё одна разновидность той политической цензуры, которая существует на YouTube.

Вован и Лексус давно уже как бельмо на глазу у американской политической системы, у истеблишмента. Своими пранками они многих американских политиков ставили в неудобное положение, показывали недалёкую их сущность, их недалёкий ум, - сказал Александр Малькевич в интервью Царьграду.

Эксперт уверен, что сейчас YouTube ищет любой повод, чтобы хоть как-то наказать российских пранкеров. Поэтому "серебряную кнопку" они вряд ли когда-либо получат. Вообще, большая загадка, почему их ещё не заблокировали и не снесли.

Думаю, что ближе к дате выборов их обвинят во вмешательстве в выборы и подвергнут каким-то дополнительным мерам наказания. Это всё абсолютно прогнозируемо, - добавил Александр Малькевич.

По мнению эксперта, единственный выход из данной ситуации - заранее подготовиться к блокировке и "эвакуировать" контент на другие площадки. А вообще, нужна альтернатива YouTube.