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"Вова пустил-таки Нонночку домой": Бабченко устроил травлю Гришаевой
27 августа 2020, 22:50 • 93 • Политика
Скандально известный украинский журналист Аркадий Бабченко устроил травлю российской актрисе Нонне Гришаевой за то, что она посетила родную Одессу. Он упрекнул Зеленского: "Вова пустил-таки Нонночку домой".
Бабченко оказался недоволен тем, что звезда фильма и спектакля "День радио" Нонна Гришаева, которой в 2017 году запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма, всё же смогла посетить Одессу, в которой актриса родилась и выросла. Особенно украинского журналиста возмутило то, что Гришаева признаёт Крым российским и имеет орден "За заслуги перед Отечеством", пишет портал "Новороссия".
Досталось также президенту Украины Владимиру Зеленскому, который "потерял чувство собственного достоинства", когда пустил Гришаеву в Одессу.
Свой пост он традиционно завершает публикацией номера своей банковской карты, на которую журналист принимает пожертвования от читателей.
Отметим, что Бабченко нередко выступает с резонансными заявлениями. Некоторое время назад он пообещал, что американские танки Abrams под руководством экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова покорят Москву. Известный российский телеведущий и глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв предположил, что у Бабченко окончательно "поехала крыша", и призвал не обращать внимания на его эксцентричное поведение.
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