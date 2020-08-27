"Вова пустил-таки Нонночку домой": Бабченко устроил травлю Гришаевой

Бабченко оказался недоволен тем, что звезда фильма и спектакля "День радио" Нонна Гришаева, которой в 2017 году запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма, всё же смогла посетить Одессу, в которой актриса родилась и выросла. Особенно украинского журналиста возмутило то, что Гришаева признаёт Крым российским и имеет орден "За заслуги перед Отечеством", пишет портал "Новороссия".

Досталось также президенту Украины Владимиру Зеленскому, который "потерял чувство собственного достоинства", когда пустил Гришаеву в Одессу.

Встречайте - та-дам - Нонна Гришаева в Одессе! Полный инстаграм фоточек. Дорвалась до барабульки. Вова пустил-таки Нонночку домой. Ну, свой же человек. Смешной президент "молодого государства Украина", - отмечает Бабченко в Facebook.

Свой пост он традиционно завершает публикацией номера своей банковской карты, на которую журналист принимает пожертвования от читателей.

Отметим, что Бабченко нередко выступает с резонансными заявлениями. Некоторое время назад он пообещал, что американские танки Abrams под руководством экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова покорят Москву. Известный российский телеведущий и глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв предположил, что у Бабченко окончательно "поехала крыша", и призвал не обращать внимания на его эксцентричное поведение.