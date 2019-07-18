|
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
18 июля 2019, 02:09 • 77 • Политика
В новом видеоблоге Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину. "Вова, смотри на дорогу, ты ведь за рулём!" - пишут украинцы в комментариях под роликом.
Президент Украины Владимир Зеленский снял в машине видеоблог о своем телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным. В комментариях украинскому лидеру посоветовали внимательнее следить за дорогой, а не читать речь на камеру.
Речь идет о видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Зеленского под название "Зе!Президент". На видео президент Украины ведет машину и параллельно снимает видеоблог. Темой ролика стал недавний разговор с президентом России, от которого его отговаривали "иностранные партнеры".
В комментариях к видео Зеленскому советуют не нарушать ПДД и следить за дорогой во время вождения. Также украинскому лидеру предлагают в следующий раз дать интервью не автомобилю, а живому журналисту.
Также президента заподозрили в том, что ролик целиком и полностью постановочный, а машина, в которой происходит съемка, на самом деле едет на прицепе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июля 2019, 02:39
|
17 июля 2019, 13:09
|
14 июля 2019, 00:39
|
14 июля 2019, 21:56
|
13 июля 2019, 11:24
|
16 июля 2019, 17:39
|
13 июля 2019, 08:24