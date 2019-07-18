"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"

Президент Украины Владимир Зеленский снял в машине видеоблог о своем телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным. В комментариях украинскому лидеру посоветовали внимательнее следить за дорогой, а не читать речь на камеру.

Речь идет о видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Зеленского под название "Зе!Президент". На видео президент Украины ведет машину и параллельно снимает видеоблог. Темой ролика стал недавний разговор с президентом России, от которого его отговаривали "иностранные партнеры".

В комментариях к видео Зеленскому советуют не нарушать ПДД и следить за дорогой во время вождения. Также украинскому лидеру предлагают в следующий раз дать интервью не автомобилю, а живому журналисту.

"Вова, смотри на дорогу, ты ведь за рулём!", - пишет под видео Jay Lee. "Круто. Ждем видеоблог от Януковича и Порошенка с Парубием", - комментирует Артур. "Я так новые серии "Слуги народа" не ждал, как ролики нашего президента", - признается Vale K. "Почему давать интервью не автомобилю, а живому журналисту?" - интересуется Cosmic Garash (орфография сохранена).

Также президента заподозрили в том, что ролик целиком и полностью постановочный, а машина, в которой происходит съемка, на самом деле едет на прицепе.