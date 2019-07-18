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"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"

18 июля 2019, 02:09  •  77 • Политика
В новом видеоблоге Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину. "Вова, смотри на дорогу, ты ведь за рулём!" - пишут украинцы в комментариях под роликом.
Президент Украины Владимир Зеленский снял в машине видеоблог о своем телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным. В комментариях украинскому лидеру посоветовали внимательнее следить за дорогой, а не читать речь на камеру.
Речь идет о видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Зеленского под название "Зе!Президент". На видео президент Украины ведет машину и параллельно снимает видеоблог. Темой ролика стал недавний разговор с президентом России, от которого его отговаривали "иностранные партнеры".
В комментариях к видео Зеленскому советуют не нарушать ПДД и следить за дорогой во время вождения. Также украинскому лидеру предлагают в следующий раз дать интервью не автомобилю, а живому журналисту.
"Вова, смотри на дорогу, ты ведь за рулём!", - пишет под видео Jay Lee.
"Круто. Ждем видеоблог от Януковича и Порошенка с Парубием", - комментирует Артур.
"Я так новые серии "Слуги народа" не ждал, как ролики нашего президента", - признается Vale K.
"Почему давать интервью не автомобилю, а живому журналисту?" - интересуется Cosmic Garash (орфография сохранена).
Также президента заподозрили в том, что ролик целиком и полностью постановочный, а машина, в которой происходит съемка, на самом деле едет на прицепе.
"Ахахах машину везут на прицепе! Руль выше джипа!" - указывает Andrew Doc.
"Володя, ты людей не считай за лохов! Все видно и просматривается!) Не переигрывай, действуй!" - пишет Zibat Z.

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