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"Воу-воу-воу! Нужно кое-что прояснить": Пресс-секретаря Белого дома отключили от эфира
11 ноября 2020, 09:30 • 260 • Политика
Телеканал Fox отключил от эфира пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани после того как она обвинила демократов в том, что они приветствуют незаконное голосование. Ведущий перебил Макэнани со словами "Воу-воу-воу! Нужно кое-что прояснить".
Инцидент произошёл во время прямого эфира. Официальный представитель Белого дома заявила, что демократы приветствуют мошенничество и незаконное голосование. Ведущий программы Нил Кавуто сразу же прервал девушку, заметив, что у той пока нет никаких доказательств для подобных утверждений.
Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявил, что выборы в некоторых штатах были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена. И теперь он намерен подать иск в суд, чтобы оспорить результат голосования. Примечательно, что многие мировые лидеры уже успели поздравить Байдена с победой, несмотря на то, что официально итоги выборов пока не подведены. С поздравлениями выступили лидеры Германии, Франции, Израиля, Индии, Канады и Украины.
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