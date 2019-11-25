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"Вот же скряги! Их там злоба распирает": Садальский иронично отругал следователей за новые дела о коррупции

25 ноября 2019, 11:24  •  109 • Политика
Станислав Садальский иронично отругал следователей за новые дела о коррупции, комментируя расследования, связанные с хищениями на космодроме Восточный. "Вот же скряги! Их там злоба распирает", - пишет актёр в Сети.
Актёр Станислав Садальский на личной странице в социальной сети Instagram поддержал дискуссию вокруг уголовных дел о хищениях средств при строительстве космодрома Восточный. На прошлой неделе сообщали о новом расследовании и обысках у нового подрядчика - ПСО "Казань". По словам представителей компании, подозрения следствия их не касаются - речь о прежних строителях. С другой стороны, следователи через пресс-службу заявляли, что анализируют проведение средств через татарстанских игроков - есть мнение, что бюджетные деньги на стройку не пошли...
Садальский позволяет себе выпад в адрес депутатов, иронично призывая их выдавать деньги, "чтобы больше воровали". С другой стороны, Садальский явно говорит образами, комментируя новые уголовные дела. Он отмечает, что следователи - "вот же скряги", которые "кошмарят бизнес".
"Ну взяли немного, хоть какое-то вознаграждение за адский труд, - пишет актёр, явно иронизируя. - Нет, их там злоба распирает - как раньше за колоски по червонцу давали, так вот и счас за эту мелочь готовы прям в тюрьму упечь..."
В целом же Станислав Садальский считает космодром Восточный заколдованным местом, где происходят всё новые преступления, связанные с мошенничеством и коррупцией.
Стоит отметить, что активная фаза борьбы с воровством и выявлением виновных началась с приходом на пост главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Именно за период его руководства и были вскрыты самые вопиющие факты воровства.

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