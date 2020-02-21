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"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"

21 февраля 2020, 12:39  •  207 • В мире
Глава украинского МИД Вадим Пристайко выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он не только говорил о миротворцах на границе с Россией, но и обвинил Россию в том, что она "принесла войну, смерть и разрушения на Украину". "Вот же лживая мразь", - отреагировала журналистка Юлия Витязева.
Главной задачей Пристайко, ради чего он и прибыл в Вашингтон, было убедить ООН в необходимости размещения на границе с Россией миротворцев. По его словам, именно это помогло бы в вопросе "скорейшего проведения местных демократических выборов в Донбассе".
Выступление Пристайко прозвучало в традиционной манере, принятой ещё во времена экс-президента Порошенко. Он повторил все обвинения, которые Киев выдвигает в адрес России.
Глава украинского МИД также сообщил, что только "сильный голос Генассамблеи ООН может заставить Россию прекратить её агрессию против Украины". Кроме того, он заявил, что накануне 75-летия создания ООН "один из постоянных членов Совбеза пытается аннексировать и оккупировал часть территории Украины" и при этом "продолжает убивать украинцев".
Завершил речь Пристайко таким заявлением: "20 февраля 2014 года останется в учебниках истории как день, когда постоянный член Совбеза ООН принёс войну, смерть и разрушения в Украину".
"Вот же лживая м…!" - не смогла сдержать эмоций журналистка Юлия Витязева, комментируя заявление главы украинского МИД.
"Он имел в виду США, представитель которого на майдане печеньки раздавала? Ведь с этого переворота всё у них и началось рушиться", - поинтересовался Евгений Шиловский.
"Да-да, почему он лживая м…? Разве США - не постоянный член СБ ООН?" - согласился @politgermanec.
"Это он про пиндосов так отхрюкал, дерзкий?" - спросил Сергей Фомин.
"Дрянь соросовская, как и многие из команды Зели", - добавил @Kalinindorf.
"Соросёнок лучше бы доложил, что у него в Рагуляндии с эвакуированными из Китая творится, в ООН бы оценили", - считает @irmi449.

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