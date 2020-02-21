"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"

Главной задачей Пристайко, ради чего он и прибыл в Вашингтон, было убедить ООН в необходимости размещения на границе с Россией миротворцев. По его словам, именно это помогло бы в вопросе "скорейшего проведения местных демократических выборов в Донбассе".

Выступление Пристайко прозвучало в традиционной манере, принятой ещё во времена экс-президента Порошенко. Он повторил все обвинения, которые Киев выдвигает в адрес России.

Глава украинского МИД также сообщил, что только "сильный голос Генассамблеи ООН может заставить Россию прекратить её агрессию против Украины". Кроме того, он заявил, что накануне 75-летия создания ООН "один из постоянных членов Совбеза пытается аннексировать и оккупировал часть территории Украины" и при этом "продолжает убивать украинцев".

Завершил речь Пристайко таким заявлением: "20 февраля 2014 года останется в учебниках истории как день, когда постоянный член Совбеза ООН принёс войну, смерть и разрушения в Украину".

"Вот же лживая м…!" - не смогла сдержать эмоций журналистка Юлия Витязева, комментируя заявление главы украинского МИД.

"Он имел в виду США, представитель которого на майдане печеньки раздавала? Ведь с этого переворота всё у них и началось рушиться", - поинтересовался Евгений Шиловский.

"Да-да, почему он лживая м…? Разве США - не постоянный член СБ ООН?" - согласился @politgermanec.

"Это он про пиндосов так отхрюкал, дерзкий?" - спросил Сергей Фомин.

"Дрянь соросовская, как и многие из команды Зели", - добавил @Kalinindorf.

"Соросёнок лучше бы доложил, что у него в Рагуляндии с эвакуированными из Китая творится, в ООН бы оценили", - считает @irmi449.