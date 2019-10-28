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"Вот взлетим - и всё": Освобожденную из тюрьмы в США Бутину отправили в Москву
28 октября 2019, 07:54 • 75 • В мире
Мария Бутина села в Майами в самолет "Аэрофлота", который доставит ее в Москву. Сама гражданка России так отреагировала на поздравления с освобождением: "Вот взлетим из Америки, и тогда всё закончится".
Освобожденная из американской тюрьмы гражданка России Мария Бутина возвращается в Россию. Как сообщает РИА "Новости", в Майами она села в самолет "Аэрофлота" до Москвы. Рейс приземлится в полдень по местному времени в субботу.
В ответ на поздравления с освобождением Бутина отреагировала сдержанно: "Вот взлетим из Америки, и тогда всё закончится".
Ранее сообщалось, что осужденную за работу в США в качестве нелегального иноагента Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде. Позднее стало известно, что гражданку России депортируют из Штатов.
Как отметили в МИДе, в США, несмотря на очень долгие проволочки, все же приняли верное решение.
"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - заявил глава МИД Сергей Лавров.
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