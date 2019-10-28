Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неуловимый Джо, неубиваемый аль-Багдади
Антонов призвал к осторожности отправляющихся в США россиян
"Воли нет": Медведчук поставил диагноз Зеленскому и его команде
Полный грузовик трупов, а обвиняемых нет? Британцы, кажется, зашли в тупик при р...
Главная / В мире

"Вот взлетим - и всё": Освобожденную из тюрьмы в США Бутину отправили в Москву

28 октября 2019, 07:54  •  75 • В мире
Мария Бутина села в Майами в самолет "Аэрофлота", который доставит ее в Москву. Сама гражданка России так отреагировала на поздравления с освобождением: "Вот взлетим из Америки, и тогда всё закончится".
Освобожденная из американской тюрьмы гражданка России Мария Бутина возвращается в Россию. Как сообщает РИА "Новости", в Майами она села в самолет "Аэрофлота" до Москвы. Рейс приземлится в полдень по местному времени в субботу.
В ответ на поздравления с освобождением Бутина отреагировала сдержанно: "Вот взлетим из Америки, и тогда всё закончится".
Ранее сообщалось, что осужденную за работу в США в качестве нелегального иноагента Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде. Позднее стало известно, что гражданку России депортируют из Штатов.
Как отметили в МИДе, в США, несмотря на очень долгие проволочки, все же приняли верное решение.
"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 07:39
Стратегический разворот: в США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»
28 октября 2019, 01:09
«Далеко зашли в стремлении обрести самоидентичность»: к чему могут привести возобновившиеся протесты в Барселоне
27 октября 2019, 22:09
"Воли нет": Медведчук поставил диагноз Зеленскому и его команде
27 октября 2019, 02:39
Италия как демократия с ограниченным суверенитетом
27 октября 2019, 22:09
Неонацизм на Украине мельчает: Несколько десятков радикалов в Киеве выдвинули ультиматум Зеленскому
28 октября 2019, 07:54
"Вот взлетим - и всё": Освобожденную из тюрьмы в США Бутину отправили в Москву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
26 октября 2019, 10:09
«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым цинизмом оскорбил Симоньян
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.